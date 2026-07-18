Capelli Monelli consolida il proprio ruolo tra i migliori e-commerce del settore beauty

Oltre vent’anni di attività, più di 40.000 referenze, oltre 150 brand e servizi rivolti sia ai consumatori sia ai professionisti del settore.

L’acquisto online di prodotti professionali per capelli e bellezza è ormai entrato nelle abitudini di tutti. Consumatori, parrucchieri, barbieri ed estetiste cercano piattaforme specializzate che permettano di trovare articoli tecnici, marchi conosciuti e servizi capaci di rendere più semplice la gestione degli ordini.

Capelli Monelli opera in questo mercato da oltre vent’anni, una storia iniziata quando il commercio elettronico dedicato all’haircare professionale era ancora agli esordi. Oggi, capellimonelli.it propone più di 40.000 referenze e oltre 150 brand, con un assortimento che comprende cura dei capelli, colorazione, styling, estetica, prodotti uomo, attrezzature e forniture per saloni.

La crescita del portale è andata di pari passo con il cambiamento delle abitudini di acquisto. I prodotti professionali, un tempo reperibili quasi esclusivamente attraverso i saloni o i canali riservati agli operatori, sono diventati accessibili anche a chi desidera costruire a casa una routine più mirata.

Un catalogo rivolto a esigenze diverse

La cura dei capelli resta il centro dell’offerta. Il catalogo comprende shampoo, maschere, conditioner, oli, termoprotettori, trattamenti anticaduta e prodotti per lo styling, con categorie dedicate a capelli secchi, colorati, ricci, crespi, fini, danneggiati o sottoposti a lavaggi frequenti.

Tra i marchi disponibili figurano nomi conosciuti nel beauty professionale come L’Oreal, Kerastase, Redken, Wella, Olaplex, Nioxin, Alfaparf Milano, Fanola, Matrix, Schwarzkopf Professional, Babyliss, Dyson e Gamma+, insieme a numerosi altri brand specializzati.

L’organizzazione per tipologia di prodotto ed esigenza consente di confrontare linee diverse e individuare più facilmente le referenze adatte alla propria routine. Set e kit permettono, inoltre, di acquistare soluzioni complete per trattamento, detersione e styling.

La proposta si estende anche all’estetica, con prodotti per depilazione, make up, smalti e accessori. Il settore uomo comprende invece articoli dedicati a capelli, barba, rasatura e cura del corpo.

Uno spazio dedicato ai professionisti del beauty

Una parte dell’attività di Capelli Monelli è rivolta a parrucchieri, barbieri, estetiste e operatori che utilizzano il sito per rifornire saloni e attività professionali.

Colorazioni, decoloranti, trattamenti tecnici, phon, piastre, tagliacapelli, trimmer, shaver e accessori da lavoro possono essere acquistati insieme, riducendo il ricorso a fornitori differenti. Il catalogo comprende anche guanti, mantelle, ciotole, pennelli, stagnole, clips e altri articoli impiegati nei servizi quotidiani.

Gli operatori con partita IVA possono registrarsi come professionisti e accedere a un listino riservato con prezzi dedicati. Il servizio risponde alle esigenze di chi effettua acquisti ricorrenti e deve controllare con attenzione disponibilità e scorte.

La piattaforma viene così utilizzata da due tipologie di clienti diversi: il cliente finale interessato a prodotti di livello professionale e chi lavora nel beauty e necessita di forniture con continuità.

Consegne rapide e servizi per gli acquisti online

Nel commercio elettronico del settore beauty, la rapidità del servizio ha un peso concreto. Per un salone, ricevere in ritardo una colorazione o un prodotto tecnico può complicare la gestione degli appuntamenti. Anche il cliente privato cerca tempi contenuti, soprattutto quando deve sostituire un articolo utilizzato abitualmente.

Secondo quanto comunicato dall’azienda e quanto confermato dalle numerose recensioni online, Capelli Monelli propone consegne rapide che, in alcuni casi, possono avvenire anche in giornata. Il servizio prevede, inoltre, spedizioni durante il fine settimana, domenica compresa.

Alle consegne si aggiungono promozioni periodiche, set e kit, una VIP Card con vantaggi dedicati e la newsletter, che riconosce uno sconto sul primo acquisto. Il portale ha raccolto nel corso degli anni più di mille recensioni attraverso eKomi, un dato che testimonia la continuità del rapporto costruito con la clientela.

Oltre vent’anni di presenza online

La storia di Capelli Monelli attraversa più di due decenni di evoluzione del commercio elettronico italiano. Il progetto ha ampliato progressivamente il catalogo, introdotto nuovi marchi e sviluppato servizi destinati a consumatori e operatori professionali.

Più di 40.000 referenze, oltre 150 brand, un’area dedicata ai professionisti e una struttura logistica orientata alla rapidità sostengono oggi il posizionamento dell’azienda. Capelli Monelli consolida così il proprio ruolo tra i migliori e-commerce beauty italiani, continuando a investire su assortimento, organizzazione e qualità del servizio.

Riferimenti:

Capelli Monelli – Penelope S.r.l.

S.P. 240 km 13,8 70018 Rutigliano (BA)

Sito web: capellimonelli.it