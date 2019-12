Bilancia: caratteristiche del segno zodiacale

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone equilibrate, dedite all’amore e ai… vizi!

Sono infatti attirati da tutto quello che riguarda i piaceri: cibo, sesso, e amicizie. Sono piuttosto statici e non amano compiere chissà quali imprese, ma le relazioni sono assolutamente il loro punto forte! La diplomazia li contraddistingue così come il fascino e il desiderio di aiutare gli altri.

Caratteristiche del segno



La bilancia transita tra il 23 settembre e il 21 ottobre. Si tratta dunque di un segno tutto autunnale, fa parte dell’elemento Aria e il suo pianeta è Venere. La bilancia viene rappresentata con un geroglifico egizio stilizzato che rappresenta l’equilibrio. Cade infatti nel periodo dell’anno in cui ore del giorno e della notte si equivalgono.

La lettera omega del simbolo astrologico significa “fine di un ciclo” mentre nei dipinti indica giustizia.

I bilancini infatti sono dei “giustizieri” difensori dei più deboli, non sopportano i soprusi né i litigi. In nome della pace sono capaci di lasciarsi alle spalle grossi torti senza portare rancore. Adorano le storie d’amore passionali, e vivono le loro relazioni guidati da emozioni forti. Sono perfettini, curano molto il loro aspetto estetico e la pulizia della casa. E’ difficile conoscere un bilancino solitario: la loro innata socievolezza gli permette di essere sempre circondato da nuove conoscenze.

Punti deboli



Caratterialmente la bilancia ci tiene a piacere a tutti. E’ molto difficile che si esponga o prenda di petto alcune situazioni. Reagisce se messo con le spalle al muro, ma tendenzialmente cerca di evitare conflitti.

Questo atteggiamento spesso lo porta a subire troppo. Adora affascinare e ci riesce molto bene, peccato che a volte esageri con le conquiste che rischiano di restare conoscenze superficiali. La bilancia adora il sesso, ma difficilmente fine a se stesso. Fisicamente soffre spesso di cistiti e disturbi ai reni. Deve tenesi sempre in movimento e fare attività fisica per evitare problemi articolari.

Personaggi famosi

Ce ne sono per tutti i gusti: politici e uomini di pace come Ghandi e Pertini, Aldo Moro e Eisenhower.

Grandi scrittori e filosofi com Nietsche e Wilde, Cervates, Buzzati e Calvino.

Tra i più famosi della musica: Zucchero, Jovanotti, Bruce Springsteen John Lennon, Julio Iglesias e Pavarotti.

Tra gli attori Mastroianni, Brigitte Bardot, Will Smith e Matt Demon.

Carta d’identità del segno

Archetipo – Il saggio

Colore – rosa e verde chiaro

Numero – 7

Giorno della settimana – Venerdì

Metallo – Rame oro e platino

Pietra – Corallo, Quarzo, Smeraldo

Pianta – Rosa, Giglio, fragola e limone, melissa

Essenza – menta e rosa

Resina – tutte le resine balsamiche.

Affinità

La bilancia trova grande affinità fisica con l’Ariete, ma nulla di mentale che possa renderli una coppia duratura.

Lo stesso avviene con lo Scorpione ed il Cancro, oltre che con la Bilancia stessa. Tra i segni più adatti troviamo Gemelli, Leone, Toro e Sagittario. Gli altri segni sembrano non essere graditi sotto diversi punti di vista, le relazioni potrebbero essere fugaci e prive di intenzioni future. Queste combinazioni in linea generale danno solo alcuni spunti, ovviamente per valutare le reali affinità l’incrocio delle carte natale potrebbe dare risultati più esaustivi!