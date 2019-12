Skoda Rapid: scheda tecnica, opinioni e prezzo

Novità del 2012 in casa Skoda fu la Skoda Rapid. Semplice e spaziosa, risulta un veicolo funzionale e ideale per chi non ha grosse pretese. Una classica berlina dotata del giusto connubio tra tecnologia e praticità, ma senza eccessi. Sebbene agli amatori d’auto di tutto il mondo piace sognare, in realtà, le auto che destano maggior attenzione da parte dei compratori sono proprio le utilitarie.

Skoda Rapid è uno di quei veicoli che pur facendo restare il driver con i piedi per terra, lo rende soddisfatto del suo acquisto, specialmente per quanto riguarda il lungo termine, il rendimento nel quotidiano e soprattutto, la sicurezza, elemento non trascurabile quando si parla di autoveicoli.

Scheda tecnica

Da 0 a 100 in poco più di 10 secondi, le sue dimensioni sono pari a 171 cm di larghezza per 430 cm di lunghezza. Il suo serbatoio ha una capacità massima di 55 litri e consumi nella media. Si trova disponibile in svariate colorazioni volutamente spente, quali rosso, blu, verde, bianco e grigio. Il veicolo è adatto a muoversi in condizioni di temperatura particolarmente ostili, garantendo il massimo comfort.

I vetri anteriori sono elettrici e tutti sono dotati di tecnologia isolante termica, mentre l’auto custodisce un climatizzatore e un dispositivo che informa sulla temperatura presente all’esterno dell’auto. Possiede fendinebbia e sia i retrovisori che i sediolini si muovono grazie a comandi elettrici.

Anche la sicurezza è un elemento distintivo della Skoda Rapid: è dotata di 6 hairbag e una chiusura centralizzata, ideale in presenza di bambini. Per quanto riguarda i cavalli, ci sono varie motorizzazioni: benzina da 95 e 110 CV e diesel da 90 e da 116 CV. Un’auto all’avanguardia, se consideriamo l’anno di messa in commercio e la presenza della tecnologia start/stop.

Le opinioni

I tester non vedono la Skoda Rapid come l’auto del 2012 ma si sorprendono dell’eleganza e della raffinatezza della sua carrozzeria. Si può dire che abbia avuto i suoi momenti di gloria negli show room. Si tratta, tuttavia, di un utilitaria senza troppe pretese e non c’è dubbio che sappia fare ciò per cui è stata progettata. Ha una grandezza media che la rende non troppo problematica nel parcheggio, ma i cinque posti risultano comunque ben comodi e spaziosi.

Tutto è standardizzato e la resa su strada è buona, ma non eccezionale. Ideale per lunghi viaggi e una copiosa quantità di valigie. Famiglie o road travellers ne resteranno soddisfatti. Il prezzo si aggira intorno ad un minimo di 17.000 fino ad arrivare ad un massimo di 22.000 euro.