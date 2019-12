Commedie di Pirandello: ecco le più conosciute e le più belle

Per chi adora leggere i libri di commedie italiane, da cui poi sono state tratte opere teatrali e cinematografiche, l’autore che deve assolutamente prendere in considerazione è Luigi Pirandello. Egli non solo era uno scrittore, nel 1943 infatti ricevette il Premio Nobel per la Letteratura, ma è stato un grande drammaturgo e regista di opere teatrali prese dai suoi libri e dai suoi racconti.

Ovviamente le sue opere sono più di cento, e molte persone che sono attori di teatro, durante gli anni di studio, leggono i suoi libri per avere una migliore interpretazione a teatro. Ecco un elenco di racconti suoi che meritano di essere letti, questo non solo perché sono i più famosi, ma sono reputati i più belli.

Le opere più conosciute e più belle di Pirandello

I libri e i racconti da cui sono nati spettacoli teatrali più famosi sono: