﻿Alessia Macari: biografia e carriera della showgirl

Alessia Macari è una showgirl nata in Irlanda da genitori italiani. In tenerà età si è ritrasferita con la sua famiglia in provincia di Frosinone, dove ha cominciato la sua carriera di modella fin da giovanissima. Quando era ancora in Irlanda, le sue innate doti canore le hanno permesso di partecipare a numerose trasmissioni come The Late Late Show e al The Michael Barrymore Show in cui, nonostante avesse solo 6 anni, ha cantato e ballato. A soli 7 anni poi ha vinto l’ All Ireland Hip Hop, un concorso dedicato alla danza Hip Hop, che l’ha eletta migliore ballerina d’Irlanda (titolo che manterrà per oltre 7 anni).

Vita privata

Alessia è nata a Dublino nel 1993, ed ha trascorso gran parte della sua infanzia in Irlanda. I genitori non hanno mai tagliato i ponti con la loro terra d’origine, infatti ogni estate andavano in vacanza in Ciociaria, finché non sono tornati a vivere a Casalvieri, in provincia di Frosinone. Dopo il successo ottenuto in Italia grazie alla vittoria della prima edizione del Grande Fratello Vip, Alessia ha avuto diversi fidanzamenti con differenti calciatori. Oggi è sposata con Oliver Kragl, centrocampista del Foggia.

La loro relazione ha avuto un rodaggio molto lungo, un corteggiamento durato più di un anno, per poi convolare a nozze il 12 giugno 2019. Alessia è alta 1,65 cm e pesa circa 60 Kg (ha un seno molto abbondante). Ama i tatuaggi, infatti ne ha diversi, compreso un cuore sul polso, fatto insieme a so marito come promessa d’amore. Aveva promesso di spogliarsi in occasione della vittoria del Frosinone in serie B, ma non ha mantenuto la parola a causa della gelosia del compagno.

Carriera

Arrivata in Italia Alessia comincia subito la sua carriera di modella vincendo, nel 2012 due titoli, quello di Miss Beauty Queen International e quello di Miss Valcomino nel mondo. Notata da un talent scout a Frosinone, partecipa dapprima ad un reality in Grecia e ad uno in Irlanda, e poi come concorrente alla trasmissione “Avanti un altro!” con Paolo Bonolis. Qui il suo forte accento ciociaro e la sua formosa bellezza le danno accesso al programma, facendola entrare nel cast fisso.

Il suo ruolo è quello della Ciociara, che entra in scena cantando in dialetto “ Quant’è bello lu primm’ammore” e pone domande ai concorrenti in ciociaro, in modo che non si capisca quasi nulla. Il suo personaggio riscuote moltissimo successo tanto che nel 2016 le viene proposto di entrare nella casa del Grande Fratello nella sua prima edizione dedicata ai Vip. Arriverà in finale senza problemi e vincerà il programma nella sfida finale con l’attore Gabriele Rossi. Nello stesso anno esordisce come attrice nel film comico La Dea Beffata del regista Rocco Galluzzi.

Social

Alessia è molto attiva su Instagram dove posta moltissime foto hot e con il suo compagno. Ha più di 770 mila followers sempre in crescita, mentre su facebook e twitter ha circa 156 mila fan, anche se non posta attivamente su queste due piattaforme. Si tratta infatti di semplici respot tratti da instagram.