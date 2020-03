﻿Barbara Pedrotti: curiosità e biografia della giornalista

Barbara Pedrotti è una Showgirl di origine trentina che ricopre attualmente il ruolo di reporter e giornalista per Sky Tv. Pur avendo cominciato la sua carriera televisiva in tutt’altro settore, Barbara è approdata nel mondo dello sport grazie alla sua grande passione per tutte le discipline che riguardano l’attività fisica. Nella sua vita ha praticato pallavolo, nuoto, ciclismo e danza, anche se ha dovuto interrompere l’agonismo per via di un infortunio al ginocchio.

Vita privata

Barbara Pedrotti nasce a Rovigo il 19 maggio 1982, il suo amore per i viaggi la porta a studiare lingue e a laurearsi in “Mediazione linguistica per le imprese e il turismo” all’Università di Lettere di Trento. Ha una sorella, Laura, a cui è molto affezionata e due cani, Poppy e Pepe. E’ una donna molto bella che da subito ha catturato l’attenzione dei suoi spettatori non solo per la competenza nell’ambito dello sport, ma anche perché ha svariati interessi che esulano dal calcio.

Per esempio adora cucinare dolci: usa i fornelli come antistress quando si sente ansiosa. Le piace anche ascoltare musica, viaggiare e leggere libri in lingua inglese. Per quanto riguarda le relazioni tiene moltissimo alla sua privacy e per questo motivo è praticamente impossibile capire se sia fidanzata e con chi. Nel 2007, all’inizio della sua carriera, è stata fotografata con altre ragazze a Villa Certosa, la residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo.

Carriera

Barbara comincia le sue apparizioni in Tv molto giovane, provando a superare le selezioni per diventare velina di Striscia la Notizia. Pur non riuscendo ad entrare nel programma, successivamente diventerà tronista nel programma “Uomini e Donne” di Maria de Filippi. Chiusa questa parentesi, grazie al suo passato da speaker e alla sua nota passione per lo sport, arriva sugli schermi di Sky in qualità di reporter per discipline quali calcio, ciclismo su strada, arrampicata, atletica e vari sport invernali. Barbara oggi è la conduttrice di Bwin nel programma Mediaset Serie A Live e del canale Torino Channel, dedicato ai tifosi granata.

Curiosità

Pare che in età adolescenziale fosse talmente innamorata di Valentino Rossi che i suoi genitori le regalarono, per i 18 anni, un ingresso al Moto GP. Ha avuto una brevissima comparsata a teatro recitando nello spettacolo “Per… il solito vizietto” di Fabio Testi. E’ una influencer molto attiva su vari social: su facebook vanta 165 mila fan, su instagram ben 179 mila e 70 mila followers su twitter.

Ha un sito web autobiografico scritto interamente da lei in cui si possono trovare informazioni personali, modalità di contatto, un Cv dedicato alla sua carriera, una gallery ricca di bellissime foto, una sezione video e la categoria “news” in cui ci sono photogallery suddivise per anno. In realtà quest’ultima parte sembra non essere aggiornata da un po’ poiché è ferma dal 2015. Nella categoria “press” infine sono presenti tutti i giornali per i quali ha posato in copertina.