Temptation Island: anticipazioni e novità

Temptation Island è un reality show in onda su canale 5. Parlando di anticipazioni di Temptation Island, quest’anno non è detto che saranno mandate in onda ancora due edizioni come nel 2020. L’anno scorso Witty tv, la società che manda in onda il programma, aveva dato l’ok per due edizioni: una condotta da Filippo Bisciglia, e una condotta da Alessia Marcuzzi. Non è ancora stato confermato cosa accadrà, invece, quest’anno, e bisogna ancora decidere soprattutto se inserire, come l’anno scorso, le coppie di vip nell’edizione estiva.

Che l‘edizione di Filippo Bisciglia con i vip ha fatto boom di ascolti, è un dato di fatto. Infatti, i suoi ascolti sono stati di quasi quattro milioni di spettatori. Bisogna anche tenere conto che l’edizione di Filippo Bisciglia è andata in onda a luglio, e che prevedeva la partecipazione di ben due coppie di Vip.

Tuttavia, il dubbio che la stagione di Alessia Marcuzzi abbia avuto meno ascoltatori solo perché arrivata per seconda, e che buona parte del pubblico si fosse stufata, rimane. Forse è per questo motivo che non è stato ancora confermato niente.

Temptation Island: di cosa si tratta

Temptation Island è un programma ispirato ad un programma olandese Blind Vertrouwen. Le coppie vengono messe a dura prova di continuo, e solo il vero amore vincerà. Forse è per questo che la prima edizione, presentata da Maria de Filippi, era intitolata proprio “Vero Amore”.

Temptation Island ha anche un gemello americano, andato in onda su Fox e USA Network dal 2001 al 2003.

Nella versione italiana ha visto un susseguirsi di tre presentatori: Maria de Filippi, presentatrice della versione del 2005, Filippo Bisciglia, dal 2014 al 2020, e Alessia Marcuzzi, presentatrice dell’edizione di ottobre 2020, e probabilmente anche di quella del 2021.

Temptation Island: anticipazioni per il 2021

Nonostante gli autori, la regia, e i due presentatori stessi si ritengono soddisfatti di come sia andato il programma nel corso del 2020, non è ancora stato stabilito nulla. Eppure a ottobre 2020 sono state aperte le iscrizioni per le coppie intenzionate a partecipare al programma. Vengono richiesti semplicemente i dati anagrafici della coppia, e le motivazioni che spingono i due partner a partecipare. Viene data la possibilità di iscriversi anche a persone single.

Si può solo fare ipotesi purtroppo, primo poiché il boom di ascolti dell’anno scorso potrebbe essere stato solo un colpo di fortuna, dato anche dalla situazione di Pandemia in Italia, e secondo perché nel corso della seconda edizione gli ascolti sono calati.

Vi sono poi delle voci che annunciano una lite fra Filippo Bisciglia e Witty Tv. Questo spiegherebbe perché la seconda edizione sia stato sostituito da Alessia Marcuzzi, che, molto probabilmente, presenterà anche l’edizione del 2021.

Sicuramente, se decideranno di fare due edizioni, queste dovranno essere diversificate l’una dall’altra per non stancare il pubblico, come del resto è stato fatto nel 2020.