Proprio oggi che va in onda Uomini e Donne, hai un appuntamento a cui non puoi rinunciare. Magari si tratta di un appuntamento di lavoro, e si sa che in quel caso, coi tempi che corrono, la vita privata viene sempre dopo. Come fare per vedere il tuo programma preferito in replica? Fossimo in altri tempi probabilmente ti saresti munito di video cassetta, avresti programmato il videoregistratore, e mentre tu ti recavi al tuo appuntamento di lavoro, la televisione registrava il tuo programma per te. Oggi, però nell’era digitale non devi più registrare nulla! Video Mediaset registra le puntate di Uomini e donne per te!

Inoltre, puoi vedere comodamente il tuo programma come vuoi, quando vuoi e dove vuoi tu! Sì, perché grazie a Mediaset Play puoi vedere Uomini e Donne su Smart tv, su computer, su cellulare o su tablet. In questo modo, non appena sarà terminato il tuo appuntamento di lavoro potrai metterti in macchina, scaricare l’applicazione di Mediaset Play dal tuo cellulare, e guardarlo in tutta sicurezza nel parcheggio ancora prima di tornare a casa. L’applicazione è disponibile sia su Android che su iOS. In alternativa, puoi accedere da un computer portatile al sito di Mediaset Play e vedere il programma dalla tua scrivania.

Video Mediaset Uomini e Donne: come rivedere le puntate dal tuo smartphone

Per rivedere le puntate più belle, oppure vedere quelle che ti sei perso, di Uomini e Donne su Mediaset Play ti basta scaricare l’applicazione sul Play store del tuo dispositivo Android, oppure dall’Apple store, nel caso ti connetti con un dispositivo iOS.

Dopo aver scaricato l’applicazione dovrai creare un account. Se lo ritieni più comodo, puoi fare l’accesso veloce anche utilizzando Facebook, o un account di Google. A questo punto devi solo cercare la puntata di Uomini e donne che intendi rivedere e il gioco è fatto!

La stessa cosa può essere fatta dal Tablet o dall’iPad.

Vedere le puntate di Uomini e Donne dal Computer

La procedura da computer è simile. anche in questo caso puoi scaricare l’applicazione, oppure andare direttamente sul sito di Mediaset Play. Per accedervi, anche in questo caso, dovrai creare un account che serve solo per la profilazione. Ovviamente, rivedere le tue puntate preferite di Uomini e Donne su Mediaset Play è completamente gratuito e legale.

Trovare la puntata giusta è semplice: i video sono categorizzati in base alle diverse edizioni del programma, e su ogni video viene riportata la data esatta in cui è andato in onda. In questo modo, grazie ai video Mediaset, puoi rivedere tutte le puntate di Uomini e Donne che desideri ovunque tu sia.