Se cerchi un modo innovativo per mantenerti in forma, allora dovresti provare l’allenamento con il Kettlebell. Il Kettlebell è un peso, solitamente di sedici chili, di forma sferica, e con una maniglia cilindrica che va da una parte all’altra della sfera.

Questo attrezzo fu utilizzato per la prima volta nell’Antica Grecia, in occasione delle prime olimpiadi. Questo strumento veniva utilizzato per preparare il fisico ai giochi, poiché i movimenti fatti sostenendo questo attrezzo coinvolge l’intera muscolatura. In quel periodo il Kettlebell non aveva delle pezzature di peso standard, ma veniva riempito di sabbia o di acqua tanto quanto era la sua capacità. Oggi questo attrezzo viene venduto in diverse pezzature, anche se la più diffusa è quella da sedici chili. Le dimensioni vanno dalla più piccola che pesa quattro chili, alla più grande di cinquantaquattro chili. Vi è poi la possibilità di averle anche più grandi da fornitori specifici.

L’allenamento con il Kettlebell migliora la resistenza cardiovascolare, la flessibilità, la muscolatura e la potenza in generale. Questo tipo di allenamento è quindi adatto a quelle attività sportive che richiedono un’alta preparazione atletica, con un’ottima resistenza e potenza, come gli allenamenti delle forze armate e militari, combattimenti di MMA, combattimenti di pugilato, rugby e wrestling.

Gli esercizi da poter fare con il Kettlebell sono diversi, e spaziano dallo swing, agli squat, fino ad arrivare a dei semplici esercizi per le braccia. In base al tipo di esercizio si allena un certo gruppo di muscoli, che possono essere le cosce e quadricipiti, glutei, bicipiti e tricipiti, o addominali laterali. L’esercizio che coinvolge il maggior numero di muscoli è il Kettlebell swing, che allena le spalle, il tricipite, gli addominali, le cosce, il quadricipite e i glutei.

Allenamento con Kettlebell: si può fare in casa?

L’allenamento con il Kettlebell può essere comodamente svolto a casa, all’interno del proprio appartamento, sul terrazzo di casa, oppure in giardino.

Lo strumento è acquistabile su amazon, ebay, oppure qualsiasi negozio di attrezzatura sportiva come la Decathlon. Il prezzo varia in base al peso: quella da quattro chili, per esempio, costa circa 20€, mentre quella classica da sedici arriva a costare anche 60€.

Su Youtube si possono trovare numerosi video gratuiti che spiegano come utilizzare questo particolare peso, proponendo esercizi facili da fare. Si consiglia, tuttavia, di praticare questi esercizi in una stanza dove c’è uno specchio esteso in verticale, per verificare la correttezza della postura, e dove non vi sia il parquet. Appoggiando questa palla su un pavimento in legno, infatti, si rischierebbe di lasciare graffi o crepe anche irreparabili.

Esercizi con il Kettlebell

Vi sono tantissimi esercizi da fare con il Kettlebell. I più diffusi sono gli squat, lo swing, e il twist.

Gli Squat con il Kettlebell si fanno nella posizione classica, sorreggendo con braccia stese ad altezza petto l’attrezzo. Il peso deve essere scelto in base alla propria preparazione, partendo dai quattro chili per i più principianti. Con questo esercizio si allenano i tricipiti, le cosce e i glutei.

Lo Swing è un esercizio molto simile agli squat, anche se la schiena piuttosto di essere fissa, la si muove in avanti durante la discesa. Inoltre, le braccia portano il peso fino a toccare i glutei nel momento del piegamento sulle ginocchia. Inutile dire che per tutto questo movimento i gomiti devono rimanere ben distesi.

Infine vi è il Twist, un esercizio fatto con i glutei appoggiati per terra e le gambe sollevate. Tenendo il kettlebell ben vicino al proprio busto, bisogna ruotare il tronco prima da un lato poi dall’altro, senza distendere le gambe. Questo esercizio è ottimo per scolpire gli addominali laterali.