Georges St Pierre è un ex lottatore delle arti marziali miste canadesi. Ha terminato la sua carriera 21 febbraio del 2019, pur essendo stato sconfitto in sole due occasioni. Georges è infatti il campione in assoluto dei pesi welter della UFC.

Vita privata di Georges St Pierre

Nato il 19 maggio 1981 a Saint Isidore (Canada), George’s misura l’altezza di 1,78 m e pesa 77 kg. Georges è una persona piuttosto riservata, e nella sua vita privata, non si sa se abbia avuto qualche relazione, poiché lui preferisce tenere tutto nascosto, anche un qualsiasi coinvolgimento nella sua vita. In passato è stato collegato, a una certa velocista, Lucy Onyeforo, tuttavia questa relazione non è stata confermata da entrambi gli sportivi. In tutto il suo periodo di successo non ha mai fatto gossip, infatti, Georges ha un’etica del lavoro fuori dal comune, e non pronuncia mai una parola fuori posto.

All’età di 16 anni ha intrapreso vari sport di combattimento: wrestling, jiu-jitsu, karate e boxe. Ha svolto anche lavori di routine, facendo i lavori più umili, per sostenere gli studi per continuare e diventare un lottatore professionista all’età di soli 21 anni.

Georges, nell’aprile del 2012, ha deciso di entrare nel mondo del poker, firmando un contratto da professionista con la sala Internazionale 888.

Carriera di Georges St Pierre

Georges è uno dei grandi lottatori nella storia delle arti marziali miste, ha difeso il titolo delle 170 libbre, nove volte consecutive dal 2008 al 2013. Poi per quattro anni circa, si è preso una pausa nello sport, decidendo di ritirarsi temporaneamente il 13 dicembre 2013.Tornò nel 2017 per affrontare BISPING e diventando così Campione dei pesi medi.

Nella sua carriera, è stato sconfitto solamente in 2 occasioni, contro Matt Serra (2007) e Matt Hughes (2004).

Lascia nuovamente nel dicembre 2017 (MMA), lasciando il titolo dei pesi medi, poiché gli fu diagnosticata una colite ulcerosa. Dopo varie interviste, Georges, disse di essersi ripreso(2018) dalla, sua colite, ma non sapeva rispondere se rientrava a combattere. Nel febbraio 2019 annunciò il suo ritiro ufficiale. Georges per i suoi amici e fans, è una leggenda e grande lottatore nella, storia delle arti marziali miste.

Infine, partecipò come allenatore nella dodicesima Stagione del Reality Show The Ultimate Fighters (2010).

Curiosità su Georges

Georges è molto amato dagli amici, i quali lo chiamano GSP. Lui comunque è riservato, e non fa parlare di sé nemmeno sui social. Su Instagram, per esempio, piuttosto di parlare della sua vita spiega quali sono trucchi per diventare un ottimo lottatore in ogni epoca.

Georges ha battuto tutti i migliori lottatori nel periodo in cui era campione PESI WELTER, ed è riuscito a salire di una classe di peso per vincere il titolo Pesi Medi. È stato uno dei più grandi nomi delle MMA e rimane uno dei migliori ambasciatori per questo sport. Ha infatti introdotto il Canada sulla mappa delle graduatorie delle MMA mondiali.

È stato anche un attore sportivo e un produttore di film. Tra questi ricordiamo:

Death Warrior (2009)

Never Surrender (2009)

The Striking Truth(2010)

Captain America:The Winter Soldier(2014)

Kickboxer – La vendetta del guerriero(2016)

Killing Salazar (2017)

The Falcon and the Winter Soldier(serie TV in preparazione 2021, George’s è Batroc il saltatore).

I suoi contatti social sono:

twitter.com >georges st Pierre (2 mln di follower)

it_it. facebook. com>georgesstpierre (5346 follower)

www.instagram.com>georgesstpierre (319 mila follower)