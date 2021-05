Oggi è il compleanno del tuo migliore amico, hai già il regalo perfetto pronto e impacchettato che aspetta solamente di essere consegnato, ma ti manda ancora il bigliettino. Non hai modo di acquistarlo, e non puoi presentarti scarabocchiando il solito “per Gigi. Tanti auguri” su un pezzetto di carta tutto strappato recuperato da chissà dove. Si tratta del tuo migliore amico, e merita di meglio! E allora che fare? Lo vedi tra circa un’ora e non puoi girare mezzo mondo per trovare quello giusto. Fortunatamente ci sono talmente tanti biglietti di buon compleanno da stampare sul web, che non ti resta che l’imbarazzo della scelta!

Come trovarli è semplice! Ti basta prendere il tuo computer, aprire il browser e cercare su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca “Biglietti per augurare buon compleanno”, oppure “biglietti di compleanno divertenti” oppure ancora “Auguri di buon compleanno”, o “biglietti di buon compleanno da stampare”, ed otterrai tantissimi risultati diversi tutti validi.

Puoi accontentarti e andare nella selezione “immagini” e scegliere un bigliettino a caso, oppure puoi scegliere delle piattaforme apposite, che sono nate per questo lavoro, e che probabilmente ti offriranno delle opzioni su misura per te.

Una volta che avrai deciso cosa fare, non ti resta che trovare il bigliettino giusto per il tuo migliore amico, inserire la carta nella stampante, verificare di avere abbastanza cartucce, e stamparlo.

Bigliettini di buon compleanno da stampare: cercali su biglietti.auguri.it

Tra i numerosi siti che propongono bigliettini di auguri vi è appunto biglietti.auguri.it. Questa piattaforma offre biglietti preconfezionati di tutti i tipi, permettendoti di scegliere tra diverse tipologie. Una volta selezionata la sezione desiderata, presenta diverse foto dei biglietti, indicando a chi sono adatti.

In alternativa, la piattaforma permette di creare il tuo biglietto personalizzato, e di stamparlo comodamente da casa tua.

Stampa biglietti di auguri da Pinterest

Sapevi che si possono stampare biglietti di auguri anche da Pinterest? Cercando nella sezione in alto “biglietti di buon compleanno” Pinterest ti offrirà diverse soluzioni da stampare autonomamente sul tuo computer. Per poterlo fare, però, devi avere un account. Se non hai tempo per crearlo, puoi fare comodamente l’accesso con Facebook, oppure con la mail di Google, e scaricare illimitatamente i tuoi biglietti di compleanno.

Stampa i tuoi biglietti con Bigliettidastampare.com

Anche bigliettidastampare.com offre diverse soluzioni per augurare buon compleanno al tuo migliore amico. Si tratta di un sito gratuito, che offre biglietti di auguri per tutte le occasioni e tutte le festività. Il biglietto deve essere salvato sul proprio computer, e poi si può comodamente stampare senza pagare niente. A questo punto, basterà compilare il proprio biglietto scrivendo una frase carina, e ritagliarlo.