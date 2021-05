Macchina per pasta fresca: genuinità e freschezza a portata di mano

Chi possiede un ristorante sa benissimo che acquistare la pasta fresca è molto costoso, inoltre spesso alcuni tipi di pasta che si trovano in commercio non hanno poi le caratteristiche che occorrono per regimi alimentari di tipo vegano o per chi soffre di intolleranze al glutine. Per queste motivazioni è essenziale acquistare per la propri attività una macchina per pasta fresca grazie alla quale si potrà ottenere una sfoglia perfetta in modo molto semplice realizzata con prodotti di alta qualità scelti da noi.

Con l’utilizzo di macchine per pasta elettriche saremo finalmente in grado di produrre grandi quantità di pasta in modo semplice e veloce, oltre al vantaggio di ottenere un prodotto finale genuino al 100%.

I macchinari per la pasta consentono di realizzare diversi formati di pasta, sia pasta lunga che pasta corta, in pochissimo tempo grazie all’utilizzo delle apposite trafile, inoltre grazie al tagliapasta automatico in pochi minuti possiamo creare formati come maccheroni, rigatoni, fusilli e tantissimi altri tipi di pasta corta utilizzando impasti di vario tipo come impasti di grano duro, grano tenero, integrale, con o senza uova, ed anche colorati, utilizzando verdure centrifugate. Le macchine per pasta fresca oltre che utili sono anche sono anche semplici da pulire, basta infatti togliere il miscelatore e la vite d’estrusione e lavarli normalmente; pulire bene la vasca in acciaio con un panno umido oppure aspettare che i residui di pasta si secchino e poi toglierli con una spazzola metallica.

I formati di pasta fresca realizzabili con una macchina professionale sono tantissimi ed è un piatto che mette d’accordo tutti.

Cose da sapere sui macchinari per la pasta

Le cose da sapere sulla pasta fresca sono diverse e la scelta dell’attrezzatura per realizzarla è un passo importantissimo per un laboratorio professionale.

La pasta è l’alimento più consumato al mondo, solo in Italia si perde il conto di quanti panifici industriali siano presenti. La pasta è da sempre il simbolo internazionale dell’Italia, ma realizzarla in modo impeccabile vuol dire avere una conoscenza approfondita delle basi teoriche della pasta.

Per preparare le materie prime occorre macchina per pasta fresca ad uso professionale di alto livello qualitativo, che insieme alla manualità e alla materia prima faranno la differenza.

La macchina di pasta fresca professionale è uno strumento immancabile nelle cucine, ci aiuta a stendere velocemente l’impasto ed a tagliarlo altrettanto rapidamente nel formato che desideriamo.

Oggi sempre più ristoratori stanno pensando di inserire nei propri menù la pasta fresca che tra l’atro è un piatto richiestissimo dai clienti italiani ma soprattutto dai turisti, ma acquistarla richiede un costo non indifferente, ecco perché molti operatori del settore ormai si affidano all’utilizzo di una impastatrice per pasta che garantisce una sfoglia perfetta azionando semplicemente un paio di pulsanti.

Le macchine per la preparazione della pasta fresca soddisfano le esigenze di produzione da circa 30 a 150 coperti con una sola ora di lavoro, per la preparazione manuale dello stesso quantitativo occorrerebbe un enorme impiego di tempo sottratto alla preparazione delle altre portate, oltre che di denaro.