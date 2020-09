﻿Cap Gallarate: sigla, dove trovarlo e comuni a cui si riferisce

Gallarate è una piccola cittadina in provincia di Varese. Sorge nella pianura del Basso Varesotto alle spalle delle colline moreniche di Crenna e Cajello.

I comuni con cui confina sono Cavaria, Cassano Magnago, Busto Arsizio, Samarate, Cardano al Campo, Arsago Seprio e Besnate. Costituisce un’area unitaria con altri paesi dell’Alto Milanese fino a Legnano. La città è attraversata dall’Arno e dal fiume Sorgiorile ed è rinomata quale centro industriale molto fiorente per attività artigianali di tutte le dimensioni, complice la sua vicinanza con l’aeroporto di Malpensa.

Sul sito ufficiale del comune www.comune.gallarate.va.it vengono riportati i principali dati della città come Comune della Provincia di Varese: CAP 21013 – Prefisso telefonico 0331

Abitanti 53.339 al 31/12/2018 Altitudine sul livello del mare: m.238

Superficie: Kmq 20,97 Latitudine: 45°39’30” Nord; longitudine: 3°39’28” Ovest Monte Mario

Distanze: Km 19 da Varese e 40 da Milano.

E’ il terzo comune più grande della provincia varesina.

Altre informazioni

Il nome degli abitanti è “gallaratesi”, il Santo Patrono della città è San Cristoforo di Licia che si festeggia il 25 luglio.

Il cap di riferimento, il 21013, comprende anche le città di Cedrate e Crenna, il cui prefisso per tutti è 0331.

Il 5 giugno 2016 i cittadini di Gallarate hanno eletto al ballottaggio il sindaco Andrea Cassani attualmente ancora in vigore.

L’Indirizzo del Municipio è: Comune di Gallarate Via Verdi 2 21013 Gallarate VA.

Il Codice Istat è 012070 mentre il Codice catastale è D869.

I Numeri utili per i cittadini sono i seguenti:

Centralino 0331 754111

Urp 800 112656

Fax 0331 781869

Polizia Municipale 0331 285999

Principali attrazioni

Raggiungere la cittadina in treno o in auto è molto semplice. Anche se spesso ci si reca per lavoro, non trattandosi di una città d’arte, si possono fare comunque brevi visite nei dintorni per scoprire la cultura lombarda. Primo tra tutti il Museo Maga, frequentatissimo dagli studenti perché espone mostre d’arte contemporanea di alto livello. La Basilica di Santa Maria Assunta, capolavoro di architettura neoclassica, lunga ben 89 metri. Ancora la chiesa di San Pietro, di architettura romanica, suscita interesse per gli archetti appesi alla facciata e per il portone di ingresso non in asse.

Interessante anche il Museo della Società Gallaratese per gli Studi Patri, ricco di reperti archeologici dell’epoca preistorica.

Per chi ama il teatro è imperdibile il teatro del popolo, ricco di programmazioni di spettacoli e concerti o Cinelandia, una grande struttura con diverse sale. Per chi adora lo shopping è consigliato il centro commerciale Malpensa 1 un posto in cui è anche possibile fare una piccola spesa in vista della partenza con l’aereo.