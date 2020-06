﻿Ciccio Tavano: chi è, biografia e carriera del calciatore

Ciccio Tavano è il nome d’arte di un calciatore attualmente arruolato nella squadra di serie C del Carrarese (team ufficiale della città di Carrara). La squadra è nata nel 1908 e veste una divisa azzurra o gialla (quest’ultima per le trasferte).

Nel 1948 è riuscita ad entrare per due volte nel campionato di serie B mentre negli anni 80 ha vinto una coppa Italia serie C. Francesco Tavano, questo il suo nome completo, è l’attaccante della squadra, infatti le sue caratteristi che tecniche sono l’attacco veloce, seconda o prima punta, cannoniere e rigorista.

Francesco Tavano

Nasce nel 1979 a Caserta, e comincia la sua carriera calcistica nel Real San Prisco e poi nel Nola in cui si farà distinguere da numerosi osservatori, tra cui quelli della Fiorentina. Giovanissimo, entrerà nella schiera del Pisa nel 1999, fino a giungere due anni dopo nell’Empoli, team che lo vedrà diventare miglior marcatore, record ancora oggi imbattuto.

La sua prima partita in serie B sarà quella di Empoli contro Sampdoria in cui sostituirà il collega Maccarone a pochi minuti dalla fine della partita (poi persa per 2 a 0). Nella competizione Empoli Cosenza del 2002, segnerà il suo primo goal, terminando la stagione con un prolungamento del suo contratto di giocatore in prestito, grazie a questa rete e 20 presente in partita.

A novembre 2002 comincerà per l’ Empoli la presenza in serie A, e qui Francesco segnerà a pochi minuti dalla fine un goal contro l’Inter (partita persa per 3-4). Fino a questo momento, Francesco era di proprietà Fiorentina, ma col fallimento di quest’ultima il suo contratto passerà direttamente all’Empoli.

Esperienza Estera

Nel 2006 comincerà a giocare all’estero, entrando ufficialmente nella squadra del Valencia. Qui disputerà diverse partite, tra cui Valencia-Olympiakos per lle selezioni della Champions League, e Valencia- Real Madrid.

Nel 2007 tornerà brevemente in Italia come prestito per la Roma. Qui giocherà contro il Livorno e segnerà un goal contro la Reggina, per poi tornare al Valencia a fine stagione.

Ritorno in Italia

Alla fine dell’anno verrà acquistato dal Livorno, di cui diventerà capitano con la maglia numero 10. Le partite migliori in cui ha segnato, sia su rigore, che in doppietta, sono quelle contro il Genoa e il Livorno, ma disputerà circa 20 competizioni sul campo, pur non aiutando la sua squadra a superare il turno. Sempre con questa maglia segnerà ben 3 goal in una sola partita durante la Avellino-Livorno, e in quell’anno, precisamente il 2008, riuscirà invece a portare la sua squadra in serie A.

Ultimi anni

Gli ultimi anni della sua carriera lo vedranno tornare all’ Empoli nel 2011, dove resterà fino al 2015. Nel 2016 arriverà all’Avellino, in cui rimarrà per poco tempo, con grossa fatica dovuta a continui infortuni durante la stagione. A causa dei suoi problemi di salute, firmerà un contratto con il Prato, in cui resterà un solo anno, per poi passare definitivamente al Carrarese. Qui diventa capocannoniere, firmando 17 goal in una sola stagione.