﻿Cristina Buccino: chi è? biografia e carriera dell’attrice

Cristina Buccino è una giovane fotomodella che per diversi anni ha svolto il ruolo di Showgirl in televisione. Ultimamente non si è più vista su piccolo schermo perché ha preferito dedicarsi interamente alla carriera di modella. Famosa per aver avuto diversi flirt con personaggi illustri come Cristiano Ronaldo e Colin Farrell, attualmente si dichiara single, per la gioia di milioni di fan che la seguono su instagram dove è solita postare foto piccanti insieme alle sue due bellissime sorelle Maria Teresa e Donatella.

Vita privata

Cristina nasce in provincia di Cosenza il 16/6/85 e si diploma presso una scuola socio pedagogica. Comincia la sua carriera da modella fin da giovanissima a 17 anni, continuandola tutt’oggi come testimonial della nota compagnia telefonica Tre. Attualmente vive a Roma, dove ha avuto una lunga parentesi televisiva come showgirl in diversi programmi.

E’ stata fidanzata col tronista Cristiano Angelucci, la cui relazione è terminata dopo la sua partecipazione al reality La Talpa. Successivamente si è legata sentimentalmente a Claudio D’Alessio, figlio del cantante napoletano Gigi D’Alessio. La loro storia è durata 5 anni e in seguito conclusa per divergenze di carattere. La bellezza di Cristina ha fatto innamorare diversi Vip, ed è riuscita ad affascinare anche il noto pornoattore Rocco Siffredi, conosciuto sul set dell’isola dei famosi.

Carriera artistica

Cristina comincia le sue apparizioni in Tv su Rai uno al programma Tutto x Tutto, per poi approdare come spalla a Gene Gnocchi per il programma Artu’ su Rai due. Partecipa alle selezioni per diventare Velina arrivando fino in finale anche se non sarà poi scelta per il ruolo. Per due anni, dal 2010 al 2012, sarà l’avvenente professoressa dell’Eredità con Carlo Conti, che le permetterà di superare le selezioni all’isola dei famosi nella prima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Qui partecipa al programma come naufraga, evidenziando le sue doti ammaliatrici e mostrando il suo fisico perfetto. Termina la sua storia televisiva partecipando al Grand Hotel Chiambretti come ospite fissa.

Curiosità

E’ una grande fan della Juventus, ed ha una profonda amicizia con Guanluca Vacchi. Ama i tatuaggi, lo sport e la vita sana. Il suo fisico perfetto è frutto di una scrupolosa attenzione ma anche di alcuni ritocchi di chirurgia plastica (si è rifatta il seno). Le sue misure sono 94-64-94, è altra 170 cm e pesa 62 kg. Il suo obiettivo futuro è quello di ottenere un ruolo in un film.

Canali social

Cristina è presente su facebook twitter e instagram, ma è solo quest’ultimo il social network che più utilizza, poiché le altre piattaforme sono abbandonate dal 2016. Su IG, col nickname Cribuccino, che vanta ben 1 milione e 500 mila followers, Cristina posta principalmente foto a mezzo busto con vestiti eleganti e moltissime immagini in costume da bagno in luoghi esotici, anche in compagnia delle due sorelle, a cui tiene tantissimo. La showgirl è una influencer che attira moltissimi seguaci grazie alle sue forme generose, anche se ultimamente pare sia dimagrita di molti kg.