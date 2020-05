﻿Paddle tennis: come funziona il gioco? Consigli per imparare e tecniche di gioco

Il Paddle tennis è una tipologia particolare di tennis, che ha avuto origine in Argentina. Si tratta infatti dello stesso gioco, ma con un campo realizzato in modo diverso, che include pareti su cui si può far rimbalzare la pallina. Il Paddle è stato dapprima diffuso in Sud America, poi in Spagna e solo da pochi anni è arrivato fino in Italia.

Nel nostro paese si contano infatti non più di 400 campi, principalmente costruiti a Roma, Milano e in Emilia Romagna. La realizzazione di queste strutture ha un costo abbastanza importante, che però può essere largamente recuperato grazie all’affitto del campo gioco.

Come si gioca

Il Paddle o Padel (in spagnolo) può essere giocato sia in singolo che in coppia. Ha le stesse identiche regole del tennis, con set, punti e game set. La differenza sta nelle pareti del campo (obbligatoriamente sintetico), realizzate in materiale trasparente e altre circa 3 metri. Queste servono per far rimbalzare la pallina con lo stesso principio del biliardo, per esempio. Si può dunque sfruttare la parete del proprio lato per farla arrivare dalla parte opposta.

I servizi possono essere effettuati esclusivamente colpendo la palla dal basso, facendola rimbalzare una volta per terra.

In attacco è necessario andare a rete per chiudere i punti, quindi i maggiori esponenti di questo sport consigliano di avvicinarsi a circa 2 metri e mezzo durante questa fase. Una delle cose più importanti è quella di non puntare tutto sulla forza: colpire la pallina con violenza non assicura il punto, anzi, è preferibile invece dosare velocità e impatto. Al contrario di quanto si possa pensare, il Paddle richiede attenzione e pazienza per intuire quando segnare al momento giusto.

In difesa, dal momento che in questo sport le posizioni dei giocatori non cambiano, è importante cambiare altezza e velocità della palla in modo da togliere punti di riferimento agli avversari. Lo scopo deve essere quello di spingerli a fondo campo, per poter permettere agli attaccanti di avere più spazio per segnare.

Strumenti per il Paddle

Il Paddle non richiede particolare attrezzatura, se non un paio di scarpe da ginnastica (quelle da tennis sono perfette, ma vanno bene un paio qualsiasi da palestra). La racchetta, reperibile in qualsiasi negozio di sport, è piatta e costituita da piccoli fori, inoltre è di dimensione ridotta rispetto a quella del tennis. Anche la pallina ha una pressurizzazione diversa. I costi si aggirano solitamente tra i 50 e i 100 euro. L’affitto di un campo per giocare invece è di circa 40 euro l’ora.

Punti non validi

Il punto non viene assegnato nel caso in cui la palla rimbalzi due volte sul campo o venga colpita al volo quando ancora si trova dalla parte avversaria. Non è valido il punto nemmeno se la pallina colpisce il giocatore o qualsiasi altra parte non facente parte del campo, come per esempio i paletti.

Si vanifica il vantaggio anche quando i giocatori colpiscono la palla contemporaneamente.