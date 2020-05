Coronavirus, Mosca Rossa rispetta le regole: “no” agli incontri dal vivo ma tante le novità

Ai tempi del coronavirus cambiano le regole, la quotidianità, le abitudini, lo stile di vita. Eppure, gli italiani in quarantena forzata hanno dimostrato di non voler affatto rinunciare ai piaceri della carne né tantomeno alla soddisfazione dei propri desideri più intimi.

Infatti, non è di certo un caso che, nonostante questo periodo così drammatico, Moscarossa.biz – portale leader assoluto nel settore degli incontri piccanti dal vivo – continui ad inanellare successi in tutto lo stivale, pur rispettando alla lettera tutte le regole imposte dal governo italiano per contenere l’emergenza targata Covid -19.

La distanza sociale, ormai, è un imperativo al quale obbedire senza “se” e senza “ma” e gli abbracci sono un lontano e nostalgico ricordo. Convivere con il coronavirus significa creare nuove consapevolezze e rimodellare le vecchie abitudini (dure a morire) e la propria vita, al fine di contrastare al meglio la diffusione della pandemia.

Ed è tutto ciò che ha fatto Mosca Rossa: per quanto da un lato il noto portale abbia dovuto fare i conti con una drastica riduzione di proposte e di richieste di incontri dal vivo da parte di escort, gigoló e trans, dall’altro lato è altrettanto vero che il sito per adulti, in tutto e per tutto, è sempre presente per i propri utenti, ai quali continua a regalare sublimi momenti di piacere, trasgressione e di svago grazie all’introduzione di importanti novità. I desideri sono all’ordine del giorno e Mosca Rossa è pronto a realizzare quelli più piccanti anche restando a casa.

Le novità di Mosca Rossa ed il grande successo della videochat

In un momento di blocco totale di qualsiasi attività, il sito – punto di riferimento per gli adulti che vogliono divertirsi e cedere agli impulsi – continua a far registrare giornalmente migliaia e migliaia di utenti in linea. E per la serie “un successo tira l’altro”, Mosca Rossa ha riscontrato grande apprezzamento per il lancio di un servizio nuovo, fruibile da tutti i visitatori che vogliono aggiungere del pepe alla quarantena obbligata.

Sul portale, infatti, è approdata la Videochat, novità assoluta che ha raccolto grandissimo apprezzamento da parte di tutti coloro che subiscono il fascino degli incontri “hot”. Live streaming in HD e momenti di puro piacere su Mosca Rossa vanno di pari passo e riescono a rispondere ed a soddisfare perfettamente le numerosissime esigenze degli utenti, anche in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo.

L’opportunità di incontrare modelle e modelli che si esibiscono in performance live è stata accolta a braccia aperta dal vasto e variegato pubblico del portale che, nel settore dell’intrattenimento riservato agli adulti, non ha rivali.

L’accesso alle dirette è completamente libero e gratuito: per avviare le chat con escort, trans e gigoló preferiti (ai quali Mosca Rossa dà la possibilità di iscriversi e di esibirsi in videochat senza sostenere alcuna spesa) basteranno davvero pochi click. Non si deve fare altro che effettuare la registrazione ed il gioco è fatto: il servizio live streaming è pronto per essere utilizzato direttamente sul sito moscarossa.biz.

Tu resta a casa e mantieni le distanze: a farti compagnia ci pensa Mosca Rossa!