Acana vs Orijen – confronto tra marche di cibo secco per cani

Due dei brand più importanti del mondo del cibo per cani di marca, Acana ed Orijen sono entrambi rinomati per le loro ricette altamente nutrienti che contengono ingredienti di alta qualità, adatti sia agli umani che ai cani. Ma Arcana e Orijen non sono prodotti dallo stesso fabbricante? Qual è la differenza tra i due brand e quale offre l’alimentazione migliore per il vostro cane?

Tutto sarà rivelato mano a mano che entreremo più in profondità in tutte le questioni più importanti che sorgono quando si tratta di scegliere una ricetta di cibo per cani. La nostra analisi includerà uno sguardo alla loro gamma di prodotti, i valori nutritivi che offrono, la qualità dei loro ingredienti, e finalmente uno sguardo ai prodotti ritirati dal mercato e a problemi di sicurezza.

Cosa hanno in comune

Acana e Orijen sono prodotti da Champion Pet Foods. Per questa ragione, condividono diverse similitudini ma hanno anche delle differenze rilevanti. Anzitutto analizzeremo queste similitudini prima di arrivare alle differenze sostanziali.

Né Acana né Orijen esternalizzano la produzione della loro merce. Questo permette ad Acana e Orijen di assicurare costanza nella qualità delle loro formule, nonché assicurare l’imposizione di elevati standard igienici e di sicurezza.

Inoltre, entrambi i brand condividono diversi fornitori di ingredienti come carne e pesce fresco. Molti di questi ingredienti sono acquisiti da venditori locali, e Orijen ed Acana riportano molte di queste fattorie o produttori sul loro sito web e sull’ imballaggio dei loro prodotti. Alcuni esempi di fattorie o produttori verranno discussi più avanti.

Un altro fatto importante da constatare è che gli ingredienti usati nelle ricette di Acana e Orijen sono idonei al consumo umano. Questo è qualcosa di cui non molte altre marche di cibo per animali possono vantarsi.

Ingredienti, specialmente carne, che sono idonei al consumo umano sono di qualità molto maggiore rispetto a quelli che non lo sono, e, di conseguenza, possono essere una fonte più affidabile di alimenti di alta qualità per il vostro cane.

Sia Acana che Orijen sostengono di non condurre studi su animali. Invece, conducono test solo su animali cresciuti in famiglie amorevoli, portati dai propri padroni per analisi di gusto, delle feci, delle urine, e del sangue.

L’assenza della sperimentazione animale è rassicurante, dato che molte marche di cibo per cani testano i propri prodotti su animali in modi non molto gentili. La sperimentazione animale è qualcosa che speriamo subirà un declino significativo, per poi venire completamente sradicata nel futuro prossimo,

Infine, entrambe le marche usano molto la frase ‘Biologicamente appropriata’ nelle loro campagne marketing. Questo significa, in breve, che gli ingredienti e i valori nutritivi forniti dalle loro ricette si avvicinano molto alla dieta naturale di un cane e possono, quindi, essere digerite velocemente ed efficientemente.

Mentre si tratta senza dubbio di una manovra promozionale, c’è comunque un fondo di verità, visto che i cani riescono a digerire certi ingredienti più facilmente, essendo più adatti al loro sistema digestivo.

Quali sono le differenze?

Ora che conosciamo alcune delle molte somiglianze tra le marche, analizziamo le differenze principali.

La differenza più prominente è che le formule Orijen contengono molta più carne e pesce rispetto alle formule Acana.

Le formule Orijen tendono a contenere tra l’85% e il 90% di ingredienti a base di carne e pesce, mentre le formule Acana contengono tra il 50% e il 75% di ingredienti a base di carne e pesce.

Questa differenza in proporzioni è una distinzione fondamentale, visto che gli ingredienti a base di carne e pesce dovrebbero essere il nucleo di qualsiasi cibo per cani. La proporzione estremamente alta di tali ingredienti utilizzata dalle formule Orijen, fa si che questa sia migliore della stragrande maggioranza dei brand di cibo per cani.

Mentre alcuni obietterebbero che i cani non hanno bisogno di così tanta carne o pesce, specialmente della proteina che forniscono, questo tipo di dieta imita benissimo quella degli antenati canidi e aiuterà molti cani a prosperare.

Un’ altra differenza importante tra le marche è che tutti gli ingredienti della Orijen a base di carne e pesce sono freschi, ma solo la metà di quelli di Acana lo sono.

Mentre tecnicamente ingredienti non freschi contengono gli stessi valori nutritivi, sappiamo tutti della differenza nella qualità e nella consistenza tra carne e pesce surgelati e freschi.

Molti ristoranti tradizionali e fast food si vantano di usare ingredienti freschi, ed è uno dei loro punti di forza più grandi quando devono pubblicizzare il loro prodotto. Un esempio è Wendy’s, che usa solo hamburger freschi. Se li favoriamo nelle nostre diete, di sicuro dovremmo preferirli nella dieta del nostro cane?

Infine, le formule Orijen possono contenere una varietà più estensiva di ingredienti a base di carne e pesce. Questa varietà può essere quantificata, infatti Orijen contiene fino a dieci ingredienti a base di carne e pesce, mentre Acana arriva solo fino a cinque. Questa differenza potrebbe essere sia positiva che negativa.

Ad un cane potrebbe piacere la presenza di ingredienti vari nella formula e potrebbe trarre benefici dalla gamma più ampia di micronutrienti, come i minerali e le vitamine contenuti in diverse carni e pesci.

Tuttavia, una varietà più estensiva di ingredienti può portare a più cani che hanno una reazione avversa, a causa di allergie o intolleranze a uno degli ingredienti.

Comparazione gamma di prodotti

Cibo secco per cani

Ci sono delle differenze significative tra le gamme di prodotti offerte da Acana e Orijen, sebbene questi siano molto simili tra loro. Il più importante tipo di prodotto di brand commerciali è il cibo secco per cani. Come potete immaginare, entrambe le marche ne hanno un grande assortimento.

Acana produce quindici varietà di cibo secco per cani, mentre Orijen ne produce otto.

È anche importante notare che quattro delle ricette di Acana di cibo del genere sono formule ad Ingredienti Limitati. Queste sono designate a cani con severe allergie e sensibilità e possono aiutare il processo di individuazione di tali allergie usando un numero minimo di ingredienti.

Sfortunatamente, Orijen non produce formule con ingredienti limitati. Non è chiaro in questo momento perché non hanno deciso di sfruttare questo mercato.

Cibo per cuccioli e cani anziani

Un vantaggio delle gamma di Orijen è che producono cibo secco per cani designato specificatamente per cuccioli e cani anziani. Fino a poco tempo fa Acana non produceva prodotti simili. Tuttavia, nell’ Aprile 2018, ha lanciato la sua formula per Cuccioli e Junior, che ha marcato il loro arrivo nel mercato del cibo per cuccioli.

Orijen ha due varietà di cibo per cuccioli, uno standard e uno per cuccioli di grossa taglia. Mentre I cuccioli possono spesso tranquillamente mangiare cibo per cani designato a cani adulti, il cibo per cuccioli può provvedere un’ alimentazione più appropriata, così come croccantini di grandezza più maneggevole.

L’alimentazione che un cucciolo riceve nel primo anno della sua vita è una delle più importanti. Una buona dieta può evitare molti problemi di salute e promuovere una crescita sana.

Lo stesso vale per il cibo per cani anziani. I cani anziani richiedono un bilancio nutritivo diverso, e quindi una formula creata appositamente per cani di questa età potrebbe essere più appropriata. Per esempio, alcuni cani anziani non riescono a digerire cibi efficacemente e quindi hanno bisogno di una fonte ricca di alcuni nutrienti.

Premi per cani

Entrambi i brand offrono una gamma di premi per cani. Acana offre quattro sapori, che corrispondono agli ingredienti contenuti nella serie Singles con ingredienti limitati. Orijen, d’altra parte, ha una varietà più estensiva di premi per cani, disponibile in tutto in nove diverse varietà.

Queste gamme si assomigliano in quanto sono entrambe composte da premi per cani liofilizzati. In questi l’umidità è rimossa, ma ritengono i loro valori nutritivi e il sapore, quindi sono perfetti per premiare il vostro cane quando si comporta bene.

Cibo per cani liofilizzato

Mentre Orijen potrebbe non offrire formule ad Ingredienti Limitati per cani con sensibilità, vende comunque una piccola gamma di cibi per cani liofilizzati. Questi sono simili ai premi per cani liofilizzati menzionati in precedenza, ma sono designati ad occupare una porzione più importante della dieta dei cani.

I cibi per cani liofilizzati sono molto costosi, ma sono composti completamente da carne e pesce secchi, e quindi provvedono ad una nutrizione eccellente. È spesso saggio combinare cibo per cani liofilizzato con altri ingredienti freschi per creare un’alimentazione bilanciata ad un prezzo più abbordabile.

Comparazione dell’alimentazione

Mentre entrambi i brand sembrano ragionevolmente simili ed hanno offerte competitive, vendendo una vasta gamma di cibo per cani secco e prodotti ad ingredienti limitati o liofilizzati, la nutrizione è dove Orijen inizia a salire in testa, per via del rapporto significativo di ingredienti a base di carne e pesce che offre. Come puoi vedere sotto, Orijen provvede un’alimentazione eccellente.

I fondamenti dell’alimentazione del cane sono un sano bilancio di proteine e grasso con, se possibile, un po’ più calorie ricavate dal grasso piuttosto che dalle proteine. Anche una piccola parte di carboidrati è accettabile fin quando provenienti da una fonte di alta qualità.

Come puoi vedere sopra, il rapporto tra proteine e grassi di Orijen è estremamente alto e corrisponde a più del 75% delle calorie delle loro formule. Questo è un profilo nutrizionale molto simile a quello che gli antenati del cane avrebbero consumato.

In particolare, il rapporto di proteine di Orijen è estremamente alto, e probabilmente più alto di qualsiasi altro cibo per cani commerciale. Questa proteina provvederà le fondamenta necessarie alla crescita, alla riparazione e manutenzione delle cellule del vostro cane.

Mentre la nutrizione di Acana non è certamente debole ed è di gran lunga migliore della maggioranza delle marche di cibo per cani, il suo rapporto di proteine impallidisce a confronto di quello dell’ Orijen, vedi sotto. Ciononostante, il rapporto di grassi è molto simile, il che dovrebbe essere premiato visto che il grasso dovrebbe essere la risorsa principale dell’energia dei cani.

Il rapporto di proteine non è l’unico fattore utile a giudicare il valore nutritivo. I cani meno attivi potrebbero aver bisogno di meno proteine per soddisfare i loro bisogni, e quindi Acana potrebbe essere più appropriata ai cani che hanno stili di vita meno dinamici.

D’altra parte, cani che stanno cercando di dimagrire potrebbero avere bisogno di un cibo per cani con un rapporto più alto di proteine rispetto al grasso, per aiutarli a restare pieni anche durante la perdita di peso. È per questo che è essenziale scegliere il cibo per cani giusto per il vostro cane.

Avvertenze

Prima di continuare, è importante tenere a mente che le proporzioni in alto sono delle stime e il loro calcolo si basa sull’analisi garantita dei prodotti dell’Acana e dell’Orijen. Le analisi garantite elencano i rapporti minimi di proteine, grassi, fibre e umidità.

È quindi probabile che queste figure possano leggermente sottovalutare i contenuti di proteine e grassi, e sopravvalutare lievemente i contenuti di carboidrati. Per i rapporti esatti, fareste meglio a contattare direttamente il manifattore.

Analisi dei contenuti di carboidrati

C’è una differenza notevole nel rapporto di carboidrati tra i due brand. La differenza è che le formule dell’Orijen contengono molti più ingredienti a base di carne e pesce. Procurano così ulteriori proteine e grassi e riducono il bisogno di porzioni più grandi di frutta e verdure, che sono la fonte primaria di carboidrati nel cibo per cani.

Fonti di carboidrati

Gli ingredienti che provvedono carboidrati nelle formule della Acana e di Orijen sono molto simili. Questa somiglianza dipende dal loro utilizzare quasi esclusivamente legumi. Tra i legumi sono inclusi ingredienti come Lenticchie, Piselli, Ceci. Tali legumi sono considerati tra le migliori fonti di carboidrati per il fatto che hanno un basso indice glicemico e contengono fibra dietetica utilizzata per aiutare e regolare la digestione.

Quando sono usati unicamente legumi interi, mentre sottoprodotti come la Proteina del Pisello e la Farina di Piselli sono assenti, allora le ricette possono essere considerate anche più vantaggiose. Molti competitori della Orijen e dell’Acana usano questi sottoprodotti indesiderati, ma sia Orijen che Acana li evitano.

Tuttavia, è importante notare che ci sono altri ingredienti che possono fornire carboidrati, specialmente nella gamma di prodotti di Orijen. Piccole quantità di frutti come Mele, Pere e Bacche e verdure come la Cucurbita e la Zucca sono un buon esempio. Mentre questi ingredienti possono essere presenti in piccole quantità, possono comunque fornire vitamine e minerali indispensabili, come anche ulteriori fibre alimentari per aiutare la digestione.

Analisi delle proteine

Come menzionato precedentemente, il contenuto proteico di Orijen è senza precedenti ed è probabilmente uno dei più alti, se non il più alto rapporto medio di proteine di qualunque marca di cibo per cani commerciale. Il rapporto proteico delle formule di Orijen è così alto grazie a quantità sostanziali di ingredienti freschi a base di carne e pesce presenti nelle formule.

Qualità proteica

Acana e Orijen ottengono la loro carne e il loro pesce da fornitori locali. Non danno solo il luogo o il tipo dei fornitori ma, in alcuni casi, dichiarano proprio il nome del proprietario della fattoria. Questo livello di responsabilità non è secondo a nessuno ed è di gran lunga superiore alla maggior parte di fonti per consunzione umana, immaginate se parliamo di il cibo per cani.

Per esempio, il pollame usato nella Meadowland formula dell’Acana proviene dalla Clark Farms in Lexington Kentucky. Questa attenzione al dettaglio mostra che Acana non ha alcuna vergogna e non sta tentando di nascondere o imbrogliare i suoi consumatori. Invece, sono orgogliosi dei loro fornitori e sono felici di dare accesso a informazioni aggiuntive per soddisfare la vostra curiosità.

Un altro esempio di fornitore di carne in una ricetta di Orijen è Blueville Bison in Shelbyville Kentucky, che, se non avete già indovinato, fornisce gli ingredienti di bisone per formule di cibo per cani Orijen, quali la ricetta Tundra.

Contenuto di grassi

Il contenuto di grassi di questi due brand è quasi identico sia in proporzione che in qualità. Gli ingredienti animali e di pesce sono la fonte primaria di grassi, nonché la fonte naturale del cane, che quindi riuscirà facilmente a digerire.

Questo rapporto di grassi può provvedere ai cani una fonte abbondante di energia concentrata, perfetta per un cane sano e attivo.

Le fonti di questi grassi trovati nelle formule Acana e Orijen sono identiche alle fonti proteiche, alcune delle quali abbiamo menzionato sopra.

Acidi grassi omega

Gli Acidi Grassi Omega sono una certa tipologia di grassi che può essere benefica alla dieta di un cane. In particolare, gli Acidi Grassi Omega 3 sarebbero più vantaggiosi rispetto agli Acidi Grassi Omega 6 e Omega 9.

È stato dimostrato che gli Acidi Grassi Omega 3 migliorano la salute e la condizione della pelle e del pelo dei cani; portano anche altri benefici alla salute, ad esempio una funzione cognitiva migliorata e un cuore più sano.

Il livello di questi Acidi Grassi Omega è quotato dall’ Analisi Garantita nelle formule Acana e Orijen, nonostante questo non sia un requisito. L’aggiunta ci permette di comparare facilmente le concentrazioni in ricette differenti.

Il pesce è la fonte più affidabile di questi acidi grassi e, come conseguenza, le ricette Acana e Orijen che si concentrano sul pesce ne contengono livelli molto alti.

“Acana Freshwater Fish” contiene l’ 1% degli Acidi Grassi Omega 3. Tuttavia, “Orijen Six Fish” contiene l’ 1.8% degli Acidi Grassi Omega 3. Questa percentuale è estremamente alta e sono molto poche le ricette di cibo per cani disponibili che raggiungono un livello simile.

Per ricette che non si concentrano sul pesce, il livello di Acidi Grassi Omega 3 è minore. Per esempio, Per esempio, nell’ “Acana Free Run Poultry” arriva a 0.5% e nell’ “Orijen Original” arriva all’ 0.8%. Tuttavia, tutte le ricette di Orijen tendono a contenere un livello più alto di questi acidi grassi, quando comparate a quelle di Acana.

Questo livello più alto è senza dubbio dovuto al rapporto più alto di ingredienti a base di carne e pesce usati nelle loro formule.

Richiami

Né Acana né Orijen hanno alcuna storia di richiami negli Stati Uniti o in Canda. Mentre questo non ci aiuta a identificare un chiaro vincitore nel nostro confronto, è comunque un segno eccellente delle tecniche di produzione sicure e di alta qualità che sono utilizzate per la fabbricazione dei loro cibi per cani.

Tuttavia, non dovremmo sorvolare sul fatto che Orijen fu una volta richiamata in Australia in un caso molto particolare. Questo richiamo fu causato dalla irradiazione dei loro prodotti con raggi Gamma, che colpì un certo numero di gatti.

Nel Marzo 2018 fu presentata una causa contro il manifattore di “Champion Pet Foods”, il fabbricante dei prodotti Acana e Orijen. L’ accusa sostiene che Champion Pet Foods non abbia divulgato la presenza di livelli dannosi di metalli pesanti e tossine, come Arsenico e Piombo, nei loro prodotti.

Champion Pet Foods rispose velocemente, affermando che la denuncia era insensata e che aveva distorto i dati. È essenziale capire che a questo punto stiamo parlando solamente di un’accusa e, senza alcun giudizio conclusivo o senza la pubblicazione di evidenze, non sconsiglieremo alcuni dei prodotti di Champion Pet Food.

È fondamentale che continuiate a controllare qualunque richiamo futuro che potrebbe riguardare Acana, Orijen o altri brand di cibo per cani. Questa vigilanza è l’unico modo pratico per tenere al sicuro il vostro cane.

Conclusioni

In conclusione, Orijen è senza dubbio la marca di cibo per cani più nutriente delle due. Tuttavia, questa nutrizione ha un prezzo, e uno piuttosto alto. Il cibo per cani Orijen tende ad essere molto costoso, infatti potrebbe essere il brand di cibo per cani più dispendioso, venduto nella maggior parte dei negozi indipendenti di cibo per animali.

Quindi, solo voi potere decidere se la gamma più vasta di ingredienti di alta qualità e i valori nutritivi superiori valgono il prezzo del cartellino.

Acana, d’altra parte, offre una solida alimentazione ad un prezzo più abbordabile per la maggior parte dei consumatori. Tuttavia, è importante notare che il termine “abbordabile” è utilizzato solo in confronto a Orijen, visto che Acana è comunque molto più costosa della maggior parte dei brand di cibo per cani. I consumatori con un budget limitato potrebbero non riuscire a permettersi nessuna delle due marche.

La gamma di formule a ingredienti limitati Acana potrebbe darle un vantaggio in quella nicchia, visto che tutte le ricette di cibo secco Orijen hanno una grande lista di ingredienti non adatti a cani con allergie o intolleranze serie.