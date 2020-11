Calze e collant: trend positivo per le vendite online

Le calze e i cllant sono un accessorio moda sicuramente utile in quanto riescono a tenere piedi, gambe e caviglie al caldo ma sono anche molto trendy. Far uscire un calzino da sotto un pantalone o sfoggiare dei collant decorati con una minigonna è un tocco in più, che può far apparire moderno e frizzante un outfit scontato. Attualmente gli acquisti di tali accessori vengono fatti soprattutto attraverso i canali digitali in quanto ciò dà dei vantaggi che non si possonoavere negli shop fisici.

4 buoni motivi per comprare i collant online

Infatti, acquistare calze online offre numerosi vantaggi particolarmente apprezzati dagli utenti, che scelgono sempre più spesso di rivolgersi al web per ottimizzare sia i tempi necessari per trovare l’articolo desiderato che i costi ad esso associati. Tra i numerosi benefici si annoverano:

Ottima qualità a prezzi concorrenziali . Gli e-commerce che vendono calze e collant spesso fanno delle offerte se si acquistano più paia con differenti fantasie, oppure impongono degli sconti anche fuori dai saldi se, ad esempio, ci si iscrive alla newsletter o si è un cliente abituale. Da non sottovalutare il fatto che molti negozi in rete sono dei grossisti che permettono l’acquisto anche ai privati quindi si potrà avere un prodotto di qualità eccelsa ma a un costo basso.

Da ciò si intuisce come sia davvero conveniente rivolgersi a un negozio online per fare l’acquisto di calze e collant. Per la misura da scegliere non ci sono problemi infatti molti modelli sono taglia unica, per gli altri, invece, c’è sempre disponibile una chiara tabella delle taglie da consultare così da trovare la misura perfetta.

Come scegliere il modello ideale di calze e collant

Da premettere che tutti i tipi di calze e collant vanno bene a qualunque fisicità, ci si può sbizzarrire con modelli e fantasie l’importante è che facciano sentire a proprio agio quando si indossano.

I collant si vestono preferibilmente con le gonne ma possono anche essere messi sotto a dei pantaloni in una rigida giornata inverale, quando le temperature sono molto basse, o se si scelgono le culotte che mostrano la caviglia. In questo caso si consiglia di preferire quelli a tinta unita e scegliere quelli con decori e ricami esclusivamente quando si indossano le gonne, così da valorizzare la loro lavorazione.

Chi vuole nascondere qualche accumulo di grasso, che non fa essere a proprio agio, può scegliere i collant modellanti che eliminano le imperfezioni anche sotto un outfit molto attillato. Coloro che hanno, invece, problemi di circolazione alle gambe possono preferire i modelli riposanti che favoriscono il ritorno del sangue venoso verso l’alto così a fine giornata non si sentiranno gli arti inferiori stanchi.

Per quanto riguarda i calzini il discorso è un po’ differente perché si fanno notare anche se si indossano con i pantaloni lunghi, soprattutto se hanno dei decori, come un fiocchetto o un giro di perle, che escono dall’orlo della calzatura. Quando il freddo si fa sentire o se si preferiscono le sovrapposizioni, si possono scegliere i modelli al polpaccio o le parigine, che arrivano fin sopra al ginocchio, per un look davvero alla moda. Un accessorio colorato che sbuca sotto un completo monocolore è un tocco eccentrico che va bene anche con un look formale.