La bava di lumaca: 7 cosmetici che si ricavano da questo ingrediente

La bava di lumaca sta diventando sempre più popolare nell’ambito della cosmesi. Sono ben note, infatti, le sue proprietà idratanti, purificanti, nutrienti e curative: questo ingrediente è in grado di pulire i tessuti cutanei, di eliminare le cellule morte, di rendere la pelle più elastica e giovane.

Ma quali sono i principali prodotti per skin care che si ottengono da questa sostanza? Te ne elencheremo 7, che non dovrebbero mai mancare nella tua beauty routine! La bava di chiocciola è complice della bellezza e della salute del derma, anche perché è fonte di collagene, acido glicolico, allantoina e importanti vitamine.

1 – La crema viso alla bava di lumaca

La bava di lumaca, innanzitutto, può essere adoperata per realizzare una crema viso di elevata qualità.

Una soluzione del genere è indicata per qualunque tipologia di cute: non solo secca e grassa, come già abbiamo accennato, ma anche mista e sensibile. Potrai scegliere il rimedio più adeguato alla tua epidermide, con la certezza di provvedere al tuo benessere grazie a una formulazione sicura e al 100% valida.

2 – Lo scrub esfoliante

Gli scrub alla bava di lumaca sono ideali per rimuovere le impurità dal tuo volto e per avere una pelle sempre liscia e luminosa. Un simile articolo contiene delle apposite microsfere, che contrastano l’accumulo degli strati di sporco e di unto; inoltre, la stessa bava di chiocciola determina un effetto peeling che lascia la superficie cutanea morbida e levigata.

3 – Sieri alla bava di lumaca

Alla crema viso dovrebbe essere abbinato un buon siero, che ha una consistenza liquida e svolge una notevole azione antiossidante.

Anche in questo caso, tra i migliori sieri ricordiamo quelli alla bava di lumaca. Dai uno sguardo all’assortimento di Nuvò per trovare il cosmetico più adatto alla tua fascia di età!

4 – Un preparato anticellulite e antismagliature

Le creme corpo alla bava di lumaca sono del tutto consigliate nella lotta a difetti come la cellulite e le smagliature. L’ingrediente in oggetto idrata la pelle, la nutre e rigenera i tessuti danneggiati: queste capacità combinate sono indispensabili per risolvere – o comunque per attenuare – tali problematiche.

5 – Gel per gambe pesanti alla bava di chiocciola

Dalla bava di lumaca è possibile ricavare un efficacissimo gel freddo per gambe, piedi e caviglie pesanti.

I nostri arti inferiori si gonfiano per numerosi fattori: il caldo, la ritenzione idrica, un rallentamento della microcircolazione e una cattiva alimentazione sono solo alcuni di questi. Un gel ottenuto da questo estratto reca un sollievo immediato e ha proprietà defaticanti, eccellenti persino per gli atleti professionisti.

6 – Contorno occhi

Un prodotto per il contorno occhi alla bava di lumaca è anti-age, nemico dei radicali liberi e di segni del tempo come le rughe e le linee di espressione. Fai attenzione a selezionare un articolo nichel tested, come quelli di Nuvò, dato che quest’area è una delle più sensibili a tale allergia.

7 – Bava di lumaca e maschere per capelli

Finora abbiamo menzionato formulazioni per skin care alla bava di lumaca: tieni presente, tuttavia, che questa sostanza è spesso usata anche per realizzare le maschere per capelli.

Un trattamento di questo tipo è alla cheratina, ed è dunque utilissimo per donare alla chioma un nuovo splendore. Il suo effetto benefico si basa sull’unione di più principi attivi, tra cui un posto importante è occupato proprio dalla bava di chiocciola. Coccola la tua capigliatura con una maschera del genere, una o due volte alla settimana, e vedrai che i risultati non si faranno attendere!