Giorgio Uomini e Donne: biografia, curiosità e vita privata

Giorgio di “Uomini e donne”. Ormai è diventato un tuttuno, ma Giorgio Manetti forse è tra i personaggi maschili che hanno più colpito all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi. 64 anni ben portati, brizzolato e sguardo ammaliante, sembra essere diventato l’idolo delle signore alla ricerca di una seconda chance in amore. È forse uno dei sessantenni più cercato sui motori di ricerca, eppure non è né un allenatore di calcio e nemmeno un divo hollywodiano.

Così, se mentre le ragazzine impazzano per i divi cinematografici del momento, le loro mamme, le loro nonne e volendo anche le loro zie si strabuzzano gli occhi nel guardare in tv, anche nelle repliche mandate ormai senza più cognizione di causa su altri canali tematici, questo signore che è stato quasi travolto dalla popolarità che ha avuto all’interno del programma di Canale 5.

Ormai è un personaggio a tutto tondo: la sua pagina facebook ha superato la bellezza di 134 mila like, così come anche su Instagram (altri 100 mila e passa seguaci) è abbastanza seguito. Un uomo social, mentre la maggior parte dei suoi coetanei mandano richieste d’amicizia, sbagliano grammatica nella composizione delle frasi e inviano su whatsapp “buongiornissimo caffè” un po’ a casaccio: Giorgio Manetti sta dimostrando, invece, di poter fare della sua esperienza televisiva anche qualcosa per il suo futuro all’interno del mondo dello spettacolo.

Giorgio di Uomini e Donne: Vita privata

Non giovanissimo ma nemmeno vecchissimo, piacente, piacione, ben curato e distinto: quasi un uomo d’altri tempi all’interno di un tubo catodico sempre più scaduto. La pasta dell’uomo navigato si è già vista, d’altronde lavora dall’età di tredici anni. Era inizialmente un barbiere, andava a imparare il mestiere, quindi è abituato a vivere ogni esperienza della vita. Certo, per quelli che lo conoscono poco verrà ricordato spesso e volentieri per la sua love story over con la tronista Gemma Galgami, ma sta proprio a lui sganciarsi da questo ruolo per poter mantenere una sua autonomia all’interno dello star system.

Toscano purosangue, potrebbe essere impegnato anche al cinema: qualcosa ha lasciato intravedere sulla sua pagina Instagram e molte sue fan già sognano di tornare a vedere un film e vedere il loro personaggio preferito. Il suo volto potrebbe anche prestarsi al piccolo schermo, oltre alla prestanza e alla presenza fisica, c’è anche una storia intorno, con Giorgio Manetti che ha girato per il mondo e ha vissuto spesso in America, precisamente in California. Dunque, potrebbe andare bene sia per le pellicole nostrane nonché per quelle che sarebbero girate in lingua inglese. E la conferma sul suo impegno cinematografico è arrivata a stretta posta, in quanto sarà nel cast di “A killer for a friend”, che sarà girato da Domenico Costanzo.

Curiosità su Giorgio

Giorgio Manetti è anche imprenditore…di se stesso. Infatti è manager della sua azienda omonima, e ha anche un soprannome curioso. Viene definito il Gabbiano, in onore del libro di Richard Bach. Come Jonathan Livingstone, le analogie sono molte: il protagonista del volume è un fenomeno del volo che compie acrobazie, ma viene preso di mira da chi vuole tarpargli le ali.

È già questa una prima chiave di lettura per Giorgio, che viaggia spesso ispirato e abbattendo i pregiudizi e il mondo conformato. E così come il personaggio del libro, ha trovato seppur temporaneamente, chi può far spazio alla sua ambizione. Se il gabbiano vuole condividere il volo, Giorgio invece vuole rendere pubblica l’arte di poter saper fare qualcosa, catturando simpatia.