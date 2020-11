Ultimo accesso Facebook: come fare per nasconderlo?

Oggi vedremo tramite dei facili passaggi cosa bisogna fare se vogliamo nascondere o disattivare l’orario e la data del nostro ultimo accesso che abbiamo fatto su Facebook, il social network più conosciuto ed usato ogni giorno da milioni di persone. Effettuando i passaggi che descriveremo in seguito, i tuoi contatti Facebook, potranno vedere sempre sei online in un determinato momento, ma non potranno vedere da quanto tempo hai eseguito l’ultimo accesso.

Tutto questo può rivelarsi utile se ci teniamo particolarmente alla nostra privacy o se, semplicemente, non vogliamo che i nostri amici vedano a che ora abbiamo aperto l’ultima volta Facebook Messenger.

Come fare per nascondere l’ultimo accesso a Facebook?

Ecco di seguito la spiegazione dei pochi e semplici passaggi da eseguire; la spiegazione vale sia per i sistemi operativi Android che Apple.

Vediamo ora come disattivare l’ultimo accesso di Facebook , una cosa importante da ricordare prima di cominciare è che, proprio come WhatsApp, se si disattiva l’ultimo accesso su Facebook, neanche tu potrai vedere l’ultimo accesso degli altri utenti. Insomma, nessuno potrà vedere quando hai fatto l’ultimo accesso sulla piattaforma, ma al tempo stesso, tu non potrai vedere quando gli altri hanno eseguito l’ultimo login.

Se questa condizione ti sta bene, ecco la semplice “guida” per poter utilizzare Facebook in “incognito”.

Ultimo accesso Facebook: procedura per nasconderlo

La prima cosa da fare è, ovviamente, avviare l’app ufficiale; questo vale sia per iOs sia per Android. Fatto questo bisogna selezionare l’icona in basso a destra, raffigurante le sagome di due omini.

A questo punto devi selezionare l’icona in alto a sinistra, quella che rappresenta la tua immagine profilo. In questo modo potrai avere accesso alle impostazioni personali di Facebook. Da qui avrai la possibilità di disattivare l’ultimo accesso. Per farlo ti basterà semplicemente scorrere l’elenco che ti si pone davanti, verso il basso finché non troverai la voce “Disponibilità”; selezionala, appena fatto si aprirà una schermata con una spunta, premete su di essa per disattivare l’ultimo accesso.

Semplice, facile e veloce.

Ed ecco che, in pochi passi, avrai nascosto la data e l’orario del tuo ultimo accesso.

Inoltre, voglio specificare che, anche se hai cambiato questa Impostazione da smartphone, qualsiasi esso sia, l’ultimo accesso sarà anche nascosto quando accederai da Facebook, dal sito Internet. Come abbiamo visto è un’operazione abbastanza semplice, che basterà eseguire soltanto una volta e sarà operativa sul nostro account Facebook da qualsiasi dispositivo. Da questo momento l’orario del nostro ultimo accesso a Facebook Messenger non sarà più visibile ai nostri amici e agli utenti del social. Ma ricordiamoci che, proprio come succede per WhatsApp, adesso neanche noi saremo in grado di vedere l’orario dell’ultimo accesso degli altri utenti. Questa operazione ci permetterà adesso di tenere al massimo la nostra privacy.

Quando vorrai, naturalmente, potrai riabilitare la funzionalità della visibilità dell’ultimo accesso (anche in maniera temporanea, volendo…) effettuando l’operazione inversa. Con un semplice tap sull’interruttore nelle impostazioni di facebook riusciremo a ripristinare la funzione.