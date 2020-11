Tre consigli per risparmiare sulle spese di casa

Con l’arrivo dell’inverno e la presenza di restrizioni sui movimenti delle persone, abbiamo tutti imparato a passere molto più tempo in casa. Considerando che quasi tutto si fa stando in casa ormai, anche lavorare, i costi per la gestione delle attività domestiche si alzano parecchio, come molti avranno notato. Per questo è importante conoscere alcuni metodi utili a risparmiare sui consumi e abbattere gli sprechi.

Uso intelligente della caldaia e del riscaldamento

Il primo consiglio è di impostare la caldaia in modo tale da contenere le spese, ma senza per questo rinunciare a riscaldare la casa. Per riuscirci, bisogna settarla al minimo e impostare una temperatura più bassa rispetto al solito. L’ideale è mantenere le temperature interne intorno a minimo 18 gradi e massimo 22. In secondo luogo, si suggerisce di installare dei termostati di ultima generazione in ogni ambiente della casa, così da poter impostare le temperature in base all’uso che si fa della stanza. Ad esempio, possiamo scegliere un livello di potenza minimo nelle stanze che frequentiamo di meno, mentre possiamo aumentarlo negli ambienti in cui passiamo più tempo. Per risparmiare sulla materia prima che serve a far funzionare la caldaia, conviene poi cercare attentamente tra le offerte di gas dei principali fornitori che operano nel mercato libero, quella che più si avvicina alle proprie esigenze. Infine, ricordatevi di cambiare l’aria nelle stanze almeno una volta al giorno (meglio due), ma fate attenzione a non aprire le finestre quando il riscaldamento è acceso per evitare inutili sprechi di calore.

Organizzare razionalmente la dispensa

Il cibo rappresenta una delle principali fonti di sprechi in casa, da qui la necessità di organizzarsi in modo razionale, partendo dalla dispensa. È infatti importante predisporla in modo tale da sapere sempre cosa contiene e cosa manca, ma anche quali sono i cibi in scadenza. Un discorso simile può essere fatto anche per il frigorifero, facendo attenzione a cosa contiene e a quali alimenti consumare per primi. Per quanto concerne la dotazione, non dovrebbero mai mancare nella dispensa domestica gli alimenti a lunga conservazione, come quelli in scatola o surgelati. C’è poi anche la possibilità di congelare i cibi freschi per poterli consumare in seguito, evitando in questo modo lo spreco di risorse preziose.

Stilare un bilancio mensile per ottimizzare le risorse

Non si possono tagliare i costi superflui senza avere di fronte un documento in grado di sintetizzare nel dettaglio tutte le spese. Si tratta infatti di un metodo molto utile per tenere sotto controllo la situazione: redigere con cura un bilancio mensile, con le principali entrate e uscite, è fondamentale per avere una panoramica completa sulle risorse a propria disposizione. Grazie al bilancio è infatti possibile calcolare il budget e suddividerlo secondo le proprie necessità, coprendo ad esempio l’acquisto dei beni di prima necessità e il pagamento di mutui o di altre rate. Inoltre, il bilancio permette di scovare facilmente le spese superflue, che possono essere dunque tagliate per dare maggior respiro all’economia domestica e concedersi all’occorrenza anche qualche sfizio.