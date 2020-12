Cap Desenzano del Garda: sigla e dove trovarlo

Anche se l’Italia è al centro di una guerra ideologica su quali siano le zone più belle del paese e le regioni che offrono di più al turismo e ai propri cittadini, c’è da dire che questa battaglia non avrà mai una vera e propria risoluzione: la verità è che lo stivale è così ricco di bellezze che non c’è modo di constatare un primato.

Si tratta di uno dei paesi che, è il caso di dirlo, ha vinto la lotteria geografica per quanto riguarda la sua posizione strategica che è in grado di mostrare paesaggi mozzafiato, monti, fiumi, laghi e mari di ogni tipo e spesso, valorizzati dall’architettura circostante.

Ma parliamo di un paese in particolare, sito nella fascinosa Lombarda, e più specificamente, nella zona meridionale e orientale della regione: Desenzano del Garda.

Desenzano del Garda: il cap, il comune e la sua posizione geografica

Iniziamo col dire che il cap del paese del Desenzano del Garda è 25015. Facile notare, per i nativi o residenti lombardi, che le prime due cifre, ossia 2 e 5 sono tipiche della città di Brescia; e di fatto, Desenzano del Garda è proprio un comune nella provincia della famosa città settentrionale. Il luogo confina con la regione Veneto, a poche decine di km dall’emblematica città di Verona, ed ha la fortuna di affacciare direttamente sul lago di Garda. Fino a un paio di centinaio d’anni fa, inoltre, la provincia aveva il solo nome di Desenzano, mentre solo in seguito, divenne Desenzano del Garda. Il paese possiede paesaggi e viste davvero suggestive e romantiche.

Desenzano del Garda: quando andarci? Cosa fare?

Desenzano del Garda ha un po’ di quella comodità cittadina che tutti abbiamo imparato ad amare, con quella cura urbana e resa scenografica dei luoghi circostanti le grandi attrazioni; tuttavia, non si può certo dire che manchi di fascino retrò ma al tempo stesso colorato. Le cose da fare possono essere numerose, soprattutto in estate o in tarda primavera. Da una navigazione in barca ad un happy hour guardando il tramonto sul lago, da una cena a lume di candela in uno dei numerosi ristoranti alle giornate in spiaggia. Desenzano appare una località ideale come tappa per una luna di miele all’italiana o semplicemente per un weekend romantico. Non mancano neanche feste, locali notturni e occasioni per single di divertirsi, naturalmente. Il clima del luogo risulta molto mite in estate, con temperature medie di circa 24°C. Una gran bella notizia per chi proprio non tollera il caldo rovente di altre zone d’Italia.