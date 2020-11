Chuck Liddell: biografia, carriera e vittorie sportive

Chuck Liddell è un ex lottatore di arti marziali miste statunitensi. Viene conosciuto anche come “The Iceman”, letteralmente l’uomo di ghiaccio. Chuck Lidell è un lottatore piuttosto famoso in California, poiché è stato campione dei pesi mediomassimi UFC dal 2005 al 2007. Inoltre, Chuck ha una grande esperienza nello stile Koei-Kan Karate, e nel Karate Kempo.

Biografia di Chuck Liddell

Chuck nasce il 17 dicembre 1969 a Santa Barbara- California, negli Stati Uniti. Liddell ha incominciato presto quando aveva 12 anni a esercitarsi con le arti marziali studiando KOEI-KAN KARATE. In seguito, gioca a football per quattro anni alla San Marco High School.

Durante il suo periodo universitario, comincia il suo vero esordio. Chuck Liddell, infatti, diventò presto un lottatore della NCAA DIVISION I al California Polytecnich State University, “San Luis Obispo” dove si è laureato in Economia e Commercio.

Nel 2005, grazie alla sua esperienza, partecipa come allenatore al reality show THE ULTIMATE FIGHTER. Qui, appare in particolare nella I° e nella XI° stagione. Nello stesso anno diventa campione dei pesi mediomassimi in UFC.

Chuck ha molta esperienza non solo con KOEI-KAN KARATE, ma anche come karate KEMPO, con cui ha ottenuto un record di venti a due con sedici K.O.

La sua carriera da lottatore finisce però nel 2010, quando Chuck annuncia il suo ritiro dalla MMA. Continua comunque a lavorare come allenatore negli anni successivi. Oggi, Chuck continua comunque ad allenarsi con il suo allenatore John Hackleman, detto The Pit. Inoltre, è proprietario di due bar a Lincoln nel Nebraska.

Vittorie sportive

Il 15 maggio del 1998 iniziò una sfida vincente con Noè Hernandez, e il 23 agosto dello stesso anno vinse contro Josè Landi – Jons. Il 31 marzo del 1999 vinse contro Kenneth Williams e qualche mese dopo contro Paul Jones.

Tuttavia, le sue più grandi vittorie cominciano nei primi anni 2000. Dal 2000 al 2002, infatti, ottenne una serie di vittorie:

18 luglio 2000 vinse contro Steve Heath;

6 dicembre 2000 vince contro Jeff Monson in UFC 29;

4 maggio 2001 vince contro Kevin Randleman in UFC 31

27 maggio 2001 vince contro Guy Mezger

28 settembre 2001 vince contro Murilo Bustamante in UFC 33

11 gennaio 2002 vince contro Amar Suloer

22 giugno 2002 vince contro Vitor Belfort

22 novembre 2002 vince contro Renato Sobral

Inoltre, nel 2003 vince nella competizione Pride Total Elimination contro Alistar Overeem.

Negli anni successivi continua ad ottenere numerose vittorie, fino al 2007, quando vince contro Wanderlei Silva.

In totale, nella sua carriera sportiva, Chuck Liddell ha avuto: ventuno vittorie, tredici Knockout, e una vincita per sottomissione. Quest’ultima in particolare avvenne nel 2018, quando tornò a combattere nella promozione di Oscar De La Hoya.