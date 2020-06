Comacchio: dove si trova e quali attrazioni propone

Comacchio è una città lagunare che si trova in Emilia Romagna, sul delta del Po. Il suo nome deriva dall’etrusco “cumaculum” che vuol dire raggruppamento di dossi. Nasce su 13 isolotti che si sono creati dall’incontro tra la foce del Po morto di Primaro e il mare.

Per via della sua posizione geografica, la città divenne un importante porto di scambio fluviale, per questo motivo Venezia, non gradendo una concorrenza così vicina, la occupò saccheggiandola più volte nell’arco della storia.

Comacchio ha avuto una storia partigiana molto attiva durante la seconda guerra mondiale,motivo per cui è stata insignita di una medaglia di bronzo al valor militare.

Cosa vedere

Visitare Comacchio è come andare in una piccola Venezia. La città è ricca di vicoli e piccoli canali, monumenti e locali in cui gustare ottimi piatti a base di pesce. Durante il nostro itinerario, possiamo girare liberamente per le vie oppure pianificare di vedere i monumenti principali. L’ icona di Comacchio è il Ponte dei Trepponti o Pallotta. Si tratta di una struttura formata da diverse scalinate in cui il canale sottostante porta direttamente al Mar Adriatico.

A destra della scalinata centrale si trova la Vecchia Pescheria, un edificio oggi adibito a mostre d’arte.

A sinistra invece, si trova il ponte degli Sbirri, attraversandolo puoi giungere fino all ‘Ospedale degli infermi, oggi Museo del Delta Antico, assolutamente da vedere. Dall’altro lato della scalinata si trova Palazzo Bellini sede della biblioteca comunale.

La cattedrale di San Cassiano e il Duomo, con la Torre Campanaria, sono attrazioni architettoniche altrettanto belle.

Possiamo proseguire il nostro giro andando a vedere i 143 archi del Loggiato dei Cappuccini, percorrendo questa via si arriva alla Manifattura dei Marinati.

Questo è il luogo in cui vengono marinate le anguille pescate nelle Valli di Comacchio, seguendo una lavorazione antica rimasta inalterata nel tempo. Per completare il tour si può uscire dalla città e andare a fare un’escursione in barca per le Valli. Qui ci si può rilassare in mezzo alla natura visitando le saline e ammirando la nidificazione dei fenicotteri rosa.

Cosa mangiare a Comacchio

Come abbiamo potuto intuire, il piatto tipico è l’anguilla marinata. In generale, tutto il pesce fa parte della tradizione culinaria. Tutti i ristoranti offrono la possibilità di gustare vongole, cozze e gamberetti. Risotti, fritti misti ma anche l’immancabile piadina.

E’ tipico della zona l’unico vino rosso che si beve col pesce: il Bosco Eliceo Doc Uva d’oro. Completa il pasto il dolce chiamato “topino d’Ognissanti”, ovvero un biscotto preparato proprio in questa ricorrenza, usando la pasta delle ciambelle con gocce di cioccolato. Locande, Trattorie e Osterie offrono piatti economici e gustosi tra le più famose ci sono La Locanda Comacina e l’Osteria Sgarabusen.

Dove dormire a Comacchio

Nella cittadina ci sono soluzioni per tutti i gusti, dagli hotel, agli affittacamere. I prezzi sono medi, tra i 60 e i 100 euro a notte in doppia (bassa stagione). I costi variano in base alla vicinanza con il centro e alla struttura. Buone offerte si possono trovare sia su booking.com che Air bnb.