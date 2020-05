Magneptor: l’alta formazione in ambito digitale

Il mondo digitale mette a disposizione enormi opportunità per le imprese e i liberi professionisti, allo stesso tempo è indispensabile possedere le giuste competenze, aggiornarsi continuamente ed essere al passo con le ultime novità del settore.

In questo ambito un punto di riferimento è il blog di Magneptor, una piattaforma web di formazione la quale mette a disposizione tantissimi videocorsi e contenuti, risorse incentrate su diverse tematiche e tecnologie utili a professionisti e aziende.

Il portale è gestito da Mirko Galassi, web specialist e business developer, uno dei primi laureati in IT in Italia ed esperto in diversi campi come il web development, il web design e il web marketing. Da oltre 20 anni è al fianco delle imprese, per aiutarle a migliorare le strategie commerciali e il reparto tecnologico dell’apparato aziendale.

La formazione specializzata disponibile su Magneptor

Magneptor ha il grande merito di essere una piattaforma pioniera in ambito informatico e tecnologico, proponendo in Italia soluzioni ancora poco note al grande pubblico. In particolare è il frutto del lavoro professionale di Mirko Galassi e di numerose collaborazioni di alto livello, sinergie che permettono al portale di offrire contenuti e strategie di punta in diverse nicchie di mercato.

Nato appena un paio di anni fa, il sito web ha ottenuto fin da subito un ottimo riscontro da parte degli addetti ai lavori, rivolgendosi soprattutto a web agency, PMI, consulenti web, ma anche startup, liberi professionisti e chiunque abbia un business digitale o debba gestire attività online.

Su Magneptor è possibile scoprire come implementare tecnologie innovative per lavorare sul web in modo professionale, rimanendo sempre aggiornati sulle novità più interessanti e spesso meno conosciute in ambito informatico e sul mondo digitale nel suo complesso.

All’interno della piattaforma sono disponibili video gratuiti di alta formazione, articoli esaustivi su contenuti di nicchia particolarmente specifici, interviste con esperti in vari settori web e IT, oltre a delle soluzioni concrete per chi fosse interessato a integrare in azienda alcune delle tecnologie proposte.

Gli argomenti trattati sono davvero tanti, dai regolamenti GDPR alla tutela della privacy, dalle strategie di marketing per il lancio di prodotti digitali alle tecniche di telemarketing. Ovviamente non mancano approfondimenti sull’uso dei social media in ambito web marketing, l’email marketing e la marketing automation.

Le soluzioni proposte su Magneptor: Mautic e i centralini telefonici

Oltre alla formazione accessibile a tutti, con video esplicativi, interviste e articoli, su Magneptor è possibile trovare videocorsi di altissimo livello qualitativo, incentrati su alcune tecnologie accuratamente selezionate per offrire soluzioni adeguate a professionisti web e PMI.

In particolare è stato il primo portale in assoluto a proporre un videocorso su Mautic, una piattaforma per la marketing automation completamente open source, un prodotto di grande successo specialmente tra le piccole e medie imprese, le web agency e i consulenti web.

Con Mautic è possibile perfezionare l’intero ciclo di acquisizione dei clienti, educazione, vendita e fidelizzazione, migliorando le conversioni e rendendo tutto il processo più semplice, veloce ed efficace, come spiegato in modo esaustivo all’interno del videocorso su Mautic di Magneptor.

Un altro tema importante sono i centralini telefonici, estremamente utili alle aziende ma allo stesso tempo molto costosi, con prezzi che spesso richiedevano un investimento eccessivo e fuori dalla portata di molte imprese.

Con il videocorso su Asterisk di Magneptor è possibile capire come funziona questo rivoluzionario centralino telefonico, in grado di abbattere i costi sostenuti dalle aziende, offrire un setting completamente personalizzato e la totale integrazione con diversi CRM come vTiger.

L’importanza delle tecnologie per i business online

L’impegno di Mirko Galassi con il progetto di Magneptor si inserisce in un contesto particolarmente complesso e competitivo, il mondo digitale. Per avere un business online di successo è indispensabile ricorrere alle tecnologie giuste in base alle attività da svolgere, investendo in formazione e innovazione.

Alcuni sistemi, come i CRM e i centralini telefonici, consentono di ridurre i costi e aumentare il fatturato, ottimizzando tutti i passaggi e migliorando la propria strategia di marketing digitale. Mai come oggi è fondamentale automatizzare laddove possibile, per destinare risorse, tempo e competenze verso altri aspetti del proprio business.

Su Magneptor è possibile trovare soluzioni in grado di aiutare professionisti e aziende, una ricerca costante delle migliori opzioni disponibili sul mercato, alcune delle quali sconosciute in Italia, con cui perfezionare le proprie strategie e lavorare in modo professionale, intelligente e redditizio.