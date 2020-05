In crescita il commercio elettrico: i vantaggi di un negozio online

Il commercio elettronico in Italia è aumentato del 18,4% nel 2019, secondo le rilevazioni ufficiale dell’Istat, confermando un trend positivo consolidato negli ultimi 3 anni. Si tratta di un risultato eccezionale, soprattutto se paragonato con quello della vendita al dettaglio, cresciuta di appena lo 0,8% su base annua.

Anche il Codacons ha fatto sapere che il 2019 è stato l’anno dell’e-commerce, mostrando un incremento sensibile rispetto al 2018. Per quanto riguarda i prodotti sono in leggero aumento gli acquisti di generi alimentari, tuttavia sono i dispositivi elettronici i veri protagonisti del mercato, seguiti dai prodotti per la casa e dall’utensileria.

Questo andamento è un chiaro segnale dell’importanza del commercio elettronico, un asset strategico sul quale bisogna puntare per migliorare il fatturato e la competitività. Le sfide da affrontare sono numerose, infatti servono investimenti nell’innovazione e nelle nuove tecnologie, allo stesso tempo i vantaggi di un e-commerce sono ormai sotto gli occhi di tutti.

Come funziona un portale e-commerce

La crescita della vendita online di prodotti non riguarda soltanto grandi aziende e brand blasonati, ma anche i piccoli negozi online e le piattaforme meno conosciute. Incrementi consistenti si registrano in settori come i prodotti biologici, la cosmesi naturale, il food delivery e il gaming, mentre gli utenti si rivolgono sia ai marketplace più rinomati che agli store online di nicchia.

Ovviamente è indispensabile che il sito web sia adeguato, quindi deve essere ottimizzato per i dispositivi mobili, facile da navigare, integrato con i canali sociale e offrire sistemi di pagamento sicuri e digitali. Si tratta degli aspetti su cui lavorano da anni aziende italiane come Liberty Line, in grado di proporre la piattaforma LibertyBusiness progettata appositamente per la creazione di e-commerce moderni e flessibili.

Con un negozio virtuale è possibile vendere online in modo diretto, senza passare per i grandi marketplace. Ciò consente un rapporto personalizzato con i clienti, lavorando sul posizionamento del brand, sulle interazioni e sui tassi di conversione. Uno store online permette di valorizzare il proprio marchio, creando un business digitale indipendente, integrabile anche con attività tradizionali come la vendita al dettaglio presso i negozi fisici.

Inoltre una piattaforma e-commerce offre la possibilità di collegare i canali social, sui quali svolgere operazioni di lead generation, gestire la comunicazione online, fornire assistenza in modo digitale e vendere prodotti tramite i servizi interni di shopping. Le opportunità per un negozio digitale sono davvero numerose, inoltre grazie alle moderne tecnologie non bisogna essere dei programmatori, basta usare programmi che consentono un’amministrazione semplice e intuitiva delle varie configurazioni.

Business online tramite e-commerce: pro e contro

Se da un lato le potenzialità di un e-commerce sono enormi, allo stesso tempo prima di intraprendere tale business è importante conoscerne pro e contro. Innanzitutto oggi il web è un mondo piuttosto competitivo, quindi riuscire a emergere non è facile, bisogna dedicarsi al progetto in maniera seria e professionale, pianificando una strategia imprenditoriale adeguata attraverso l’analisi del mercato, degli utenti e della nicchia di riferimento.

Inoltre è indispensabile avere un budget sufficiente, poiché è essenziale investire nella creazione e nello sviluppo del negozio online, soprattutto se si hanno degli obiettivi ambiziosi. Tuttavia i vantaggi di un e-commerce sono molteplici, aspetti che rendono tale attività una delle migliori opzioni per lavorare con internet in maniera davvero redditizia.

Prima di tutto si tratta di un modello flessibile, perciò è possibile seguire un percorso di crescita graduale, adattando gli investimenti, le infrastrutture e il team col tempo, in base al fatturato e al profitto generato dalla piattaforma. Uno store online consente di vendere in tutto il mondo, non soltanto in Italia o in Europa, grazie all’accesso al mercato globale utilizzando software per e-commerce che prevedono il supporto per le versioni multilingua.

Da non sottovalutare è la riduzione dei costi rispetto a un negozio classico, in quanto mantenere un sito web è molto meno dispendioso. Con un portale digitale è possibile creare strutture multicanale e scalabili, integrando anche profili social, app per i dispositivi mobili e sfruttando i vantaggi di soluzioni tecnologiche innovative come il cloud. Anche l’amministrazione è semplificata, controllando tutto online compresa la fatturazione elettronica, gli ordini e i fornitori.

Infine con un negozio online è possibile usare i dati, raccogliendo informazioni dai vari canali per monitorare e ottimizzare ogni attività, dalle campagne di advertising alle azioni di upselling e cross-selling. Senza dubbio l’e-commerce rappresenta un modello di business in forte crescita, in grado di offrire ottime opportunità, tuttavia bisogna affrontare il progetto in modo serio e professionale, dedicandoci tempo, risorse e avvalendosi di specialisti validi nei vari campi.