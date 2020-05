Locandine personalizzate: quali vantaggi offrono e come crearle online

Nell’era digitale ci si affida ormai sempre di più al web per farsi pubblicità, tuttavia in molti casi la soluzione migliore è un modello ibrido. Alcuni strumenti come le locandine sono estremamente efficaci, infatti offrono diversi vantaggi e rappresentano un mezzo davvero versatile e flessibile. Vediamo perché usare locandine personalizzate, come stamparle online e crearle in maniera professionale.

I vantaggi delle locandine per farsi pubblicità

Le locandine sono uno strumento molto utile per diversi scopi, ad esempio per pubblicizzare un evento, promuovere un brand oppure per far conoscere sconti e promozioni. Questo mezzo sfrutta la potenza delle immagini, un modo di comunicare piuttosto efficace, in grado di far leva sulle emozioni e veicolare un messaggio in maniera diretta.

L’impatto visivo delle locandine personalizzate sortisce un effetto immediato nelle persone, per raggiungere i propri obiettivi rapidamente. A volte basta un’immagine adeguata, un testo coinciso e una grafica accattivante, affinché il risultato sia un engagement molto forte con le persone che guardano la locandina.

Inoltre si tratta di un sistema versatile da utilizzare per diverse finalità, è ideale per campagne localizzate e richiede costi contenuti, soprattutto se paragonato con altre forme di pubblicità e sponsorizzazione. Ovviamente è indispensabile che il progetto sia di qualità e ben realizzato, senza contare che le locandine devono essere proposte agli utenti giusti nel momento e della location più opportune.

Come stampare locandine personalizzate online

Per stampare locandine personalizzate velocemente è possibile rivolgersi a servizi di stampa digitale, tra cui una delle migliori opzioni è il portale web artigraficheciverchia.it. Questa piattaforma consente di realizzare le proprie locandine online in pochi minuti, ottenendo un risultato con un ottimo rapporto qualità-prezzo e definendo tutti i parametri desiderati in base alle proprie esigenze.

Basta andare sul sito web, configurare la locandina online scegliendo tutte le caratteristiche principali, tra cui il formato, il colore, il tipo di stampa e la carta da usare. Dopodiché è possibile inviare il file con la grafica, visualizzando immediatamente un preventivo gratuito in base al numero di copie. Infine è possibile scegliere il tipo di spedizione e ricevere le locandine in poco tempo senza costi di consegna.

Come creare una locandina efficace

La creazione di una locandina richiede alcune attenzioni, soprattutto se si desidera ottenere un risultato efficace per raggiungere i propri obiettivi. In particolare bisogna progettare la stampa in modo strategico, occupandosi sia del messaggio che si vuole veicolare a fini pubblicitari, sia dell’aspetto grafico della locandina affinché sia in grado di catturare l’attenzione delle persone.

Innanzitutto bisogna scegliere l’immagine giusta, configurando sia lo sfondo che il contenuto grafico da inserire in primo piano. I colori sono fondamentali, poiché interagiscono direttamente con le emozioni, suscitando diversi stati d’animo a seconda delle combinazioni cromatiche. Ad esempio le tonalità fredde come il blu e il verde sono legate alla serenità e alla tranquillità, mentre quelle calde come il rosso e il giallo sono stimolanti e più aggressive.

La giusta combinazione di colori permette di creare una psicologia adeguata al messaggio da trasmettere, quindi è indispensabile selezionare l’aspetto cromatico con grande cautela, sia nelle tonalità che nel contrasto. Di grande importanza è ovviamente anche il testo, da utilizzare in modo strategico, preferendo slogan e frasi dirette, scegliendo parole chiave in base alla finalità della locandina.

Inoltre è essenziale decidere altri dettagli come le dimensioni, il tipo di carta e alcuni effetti particolari, aspetti che possono valorizzare il risultato finale ma che incidono anche sui costi di stampa. Una locandina efficace deve essere perfettamente equilibrata, considerando sia il lato commerciale dell’iniziativa sia la spesa da sostenere in base al budget a disposizione.

Quanto costa stampare una locandina personalizzata?

Ovviamente il costo di una locandina personalizzata è variabile, in base alle dimensioni del documento, al tipo di grafica e alle caratteristiche accessorie scelte. Anche il numero di copie incide sul prezzo, infatti diverse aziende propongono sconti per ordini con numeri elevati, mentre stampare appena poche copie potrebbe risultare più oneroso considerando il costo unitario.

In media, il prezzo per 100 locandine può andare da 0,30 euro fino a 1 euro l’una, con una stampa di tipo standard, mentre per un quantitativo di 1000 pezzi il costo può scendere fino a 0,10 euro cadauna, tenendo conto di un formato A4 21×29,7 cm. Alcuni fattori come un formato più grande, ad esempio A3, un quantitativo minore, una carta pregiata o la stampa fronte retro possono far aumentare la spesa finale.

Allo stesso tempo il costo dipende da tantissime variabili, per questo motivo è importante scegliere la grafica della locandina con un occhio al prezzo, trovando il giusto compromesso tra costi e qualità. Inoltre è indispensabile richiedere sempre un preventivo gratuito, rivolgendosi ad aziende come Arti Grafiche Civerchia per ricevere una proposta online in modo semplice e veloce.