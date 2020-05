Alessandro Nasi: chi è? Curiosità e biografia

Alessandro Nasi non è un personaggio così famoso da essere riconosciuto appena nominato. Questo perché non fa parte del mondo televisivo e del gossip, ma vive la sua vita in una moderata riservatezza. Si tratta di uno degli imprenditori di successo provenienti dalla famiglia Agnelli. E’ nato nel 1974 dal matrimonio tra Andrea Nasi e Daniela Remmert.

La sua discendenza dalla famiglia Agnelli è data dal matrimonio del Barone Carlo Nasi con Caterina Aniceta Agnelli, pertanto è cugino di Lapo Elkann. Ha vissuto quasi tutta la vita a New York, tornando a Torino solo per conseguire la Laurea in amministrazione aziendale.

Famiglia e lavoro

Alessandro ha diversi fratellastri acquisiti dalle seconde nozze dei genitori. Sua sorella più grande, Allegra, che ad oggi vive in Spagna, i figli sui suo padre, Giovanni, William e Livia, e quelli della madre, Alberico e Alice.

La sua carriera comincia a New York come analista finanziario per la Morgan Stanley e altre banche estere. Ovviamente, il suo lavoro è inevitabile si intrecciasse col nome della sua famiglia, quindi nel 2005 è entrato a far parte del gruppo FIAT.

E’ un dirigente del Gruppo Asia Pacific, ma non solo: ad oggi è anche vicepresidente di Exor, una holding finanziaria italiana di appartenenza al Gruppo Giovanni Agnelli e C. Spa. La Exor viene considerata la cassaforte della famiglia più prestigiosa d’Italia, poiché si trova al 24esimo posto nel mondo come holding con più fatturato (2° posto in Italia).

Vita privata

Alessandro Nasi è il compagno di Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon. I due si sono conosciuti allo stadio ad una delle partire della Juventus (ovviamente) di cui è chiaro siano molto tifosi. Nasi, non facendo parte del mondo del gossip e disinteressandosene totalmente, non aveva idea di chi fosse la Showgirl, pertanto è stato proprio questo atteggiamento di “normalità” a conquistare la donna.

La coppia vive insieme a Torino dal 2014, insieme ai figli della Seredova. Il loro fidanzamento è stato suggellato da Nasi con un anello a forma di margherita (tempestato di diamanti, ovvio!). Ad oggi la Seredova ha annunciato su instagram di essere incinta, quindi i due saranno presto genitori anche se non si sa, al momento se convoleranno poi a nozze.

Curiosità

Nasi non si è mai sposato, nonostante si dica abbia avuto diverse relazioni. Della sua vita privata si sa ben poco perché è una persona molto riservata ma soprattutto non possiede nessun profilo social. Tutte le sue foto private e i gossip sono frutto del profilo instagram della sua compagna.

Nasi ama lo sport: a parte il calcio, pratica il ciclismo. La sua più grande passione nella vita è sempre stata l’economia e la finanza. Va molto d’accordo con i figli della Seredova, con la quale ha costruito una bellissima famiglia allargata.