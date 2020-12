eToro: non si arresta il successo, ecco come funziona il conto demo

Il trading online sta vivendo uno sviluppo ed una notorietà tali che al giorno d’oggi un utente interessato ad investire online ha semplicemente l’imbarazzo della scelta. L’esplosione di interesse verso il mondo delle negoziazioni digitali ha infatti dato il La alla nascita di tantissimi diversi broker: delle piattaforme specializzate nella connessione tra utenti e mercati. All’apparenza tutti i broker potrebbero sembrare simili, ma in realtà ognuno di essi ha le proprie personalissime regole e, talvolta, qualcuno presenta addirittura caratteristiche uniche.

In questa sede si prenderà in esame proprio un caso di broker unico nel suo genere quale eToro: un broker molto giovane, ma capace di realizzare numeri impressionante, che offre anche la possibilità di attivare un conto demo con cui poter simulare le diverse operazioni finanziare, senza quindi dover investire denaro.

È un’opportunità particolarmente apprezzata soprattutto da coloro che si stanno avvicinando per la prima volta al mondo del trading online. Per sapere in modo dettagliato come funziona il conto demo etoro, è possibile consultare il portale specializzato tradingonline.it, che offre all’utente una guida completa che spiega le funzionalità e le particolarità di questa tipologia di conto.

Come scegliere un broker

Quando si parla di broker si fa innanzitutto riferimento a soltanto quelle piattaforme che siano certificate e regolamentate: il trading è infatti una materia molto sensibile ed è fondamentale affidarsi esclusivamente a professionisti che siano possano dimostrare di rispettare le tante regole nazionali ed internazionali che sono state stabilite per tutelare i clienti ed il loro denaro.

Dopodiché, come già accennato in precedenza, ogni broker ha la sua offerta, le sue caratteristiche ed i suoi servizi. In tal senso non sorprende che molti utenti preferiscano realtà proprio come eToro, che permettono di operare in sicurezza anche a coloro che non siano ancora totalmente padroni del mestiere. Il mondo del trading online è infatti costituito tanto da professionisti del settore quanto da semplici amatori: se quindi, da una parte, troviamo dei veri e propri esperti della materia, dall’altra esistono migliaia di persone che ancora non hanno tutti gli strumenti necessari per operare al meglio.

Il social trading secondo eToro

La rivoluzione di eToro inizia proprio dalla voglia di mettere tutti quanti nella condizione di investire. Il sito è infatti una vera e propria community, una specie di via di mezzo tra un social network classico ed un broker, all’interno della quale è possibile seguire dei membri proprio come si farebbe all’interno di Instagram o Facebook. Chiaramente la scelta ricadrà non solo su amici ed affini, ma anche su investitori professionisti, che potranno essere seguiti, ma non solo.

EToro infatti, oltre al classico “follow” permette addirittura di agganciarsi ad i trader preferiti, copiando direttamente sul proprio profilo tutte le loro operazioni. Questa funzione si chiama “copy trading”, è il marchio di fabbrica del broker e, come è facile intuire, apre il mondo del trading online anche a persone non del tutto esperte. Un utente dovrà infatti soltanto trovare un trader con portafoglio e obiettivi compatibili e, una volta analizzate le sue operazioni, dovrà sceglierlo come soggetto da copiare.

Dal copy trading al conto demo

Ovviamente col passare del tempo anche gli utenti meno esperti inizieranno a sviluppare competenze e, di conseguenza, vorranno mettersi alla prova con operazioni gestite personalmente. Ebbene, come detto, eToro viene incontro anche a questo tipo di esigenza grazie alla modalità “Conto Demo”: una speciale modalità simulata che permette di fare pratica con tante diverse operazioni senza rischiare nemmeno un centesimo di denaro reale.

Il conto demo di eToro è totalmente gratuito e permette di mettersi alla prova con i vari meccanismi del broker, oltre che con i vari strumenti finanziari presenti nei principali mercati internazionali. Con eToro è infatti possibile investire tanto in azioni quanto in obbligazioni, tanto in indici quanto in materie prime, passando per criptovalute, ETF e tanto, tanto altro ancora.