Camping Village Rocchette: come arrivare, servizi offerti, camere e prezzi

Sebbene la Toscana sia senza ombra di dubbio uno dei fiori all’occhiello del turismo italiano e deve questo successo alle sue bellezze artistiche, culturali e storiche, c’è da dire che si tratta anche di un bellissimo luogo marittimo. Grazie alla sua adiacenza al mar Ligure, infatti, è sede di numerosissimi stabilimenti balneari, campeggi e villaggi turistici.

Tra i più rinomati, nati sulle sponde di Castiglione della Pescaia, vicino Grosseto, c’è il Camping Village Rocchette, un complesso turistico organizzato al meglio, suggestivo, lussuoso, romantico e perfettamente adibito alle norme anti Covid-19.

Camping Village Rocchette: struttura degli alloggi e dello stabilimento

Il campeggio è immerso nel verde ma è a stretto contatto col contesto marittimo. Per quanto riguarda l’alloggio per la vacanza al camping, sono disponibili tre diverse soluzioni: bungalow, glamping e camping. Qualsiasi sia la scelta, nessuna di queste peccherà di comfort e tranquillità. La scelta del camping, in particolare, è resa al massimo della sua raffinatezza grazie alla presenza di stanze complete all’interno delle roulotte fornite dallo stabilimento, delle tende che regalano alla zona un effetto salotto all’insegna della comodità e del relax. Tra le opzioni c’è anche la possibilità di affittare vere e proprie casette mobili di 24 mq dove gli animali domestici sono sempre ben accetti. L’apice dell’eleganza dello stabilimento si raggiunge con l’organizzazione architettonica delle piscine e del pool bar, che di sera si trasforma con giochi di luce.

Camping Village Rocchette: le attività e i servizi

Per quanto riguarda lo sport, vengono spesso organizzate lezioni di wind surf e surf. Inoltre, le zone circostanti sono sorprendentemente adatte alle scampagnate in bici per gli amanti della natura, e infine, non mancano campi di tennis e beach volley. Ulteriore servizio prenotabile presso lo stabilimento è il bagno turco, per un momento di totale tranquillità e di cura per sé stessi. Non mancano animazioni e un ristorante che affaccia direttamente sulle piscine, per vivere un’esperienza al 350 gradi, anche sul fronte gastronomico.

Camping Village Rocchette: i prezzi, il listino e le offerte

Per quanto riguarda il camping, esistono cinque diverse fasce di prezzo che dipendono direttamente dal periodo dell’anno in cui si intende soggiornare. Per un adulto che ha scelto questa soluzione, i prezzi sono rispettivamente 5 euro, 10 euro, 12 euro, 15 euro e 17 euro giornalieri (quest’ultimo si riferisce all’intervallo che va dal 24 luglio al 23 agosto). I bambini d’età inferiore a 3 anni non pagano, mentre quelli dai 3 ai 5, sono soggetti a riduzioni di prezzo. Un piccolo sovra prezzo viene applicato in caso di animali domestici, anche questi divisi in fasce in base al periodo.

Per le case mobili è stato creato un pacchetto valido fino a quattro ospiti. Ancora una volta ci sono le fasce periodiche da considerare e i prezzi sono di 30, 90, 110 e 90 euro.

Infine, l’affitto delle roulotte è di 25, 45, 80, 115 e 60 euro.

N.B. i prezzi descritti si riferiscono al pernottamento ed escludono eventuali tasse di soggiorno e tessere club rese obbligatorie in alcuni periodi e sono quelli applicati durante la bella stagione dell’anno 2020, e pertanto, potrebbero essere soggetti a variazioni. Inoltre, è consigliabile leggere il regolamento del camping, che spiegherà perfettamente ogni dettaglio delle offerte. Quando sopra descritto ha valore indicativo e non è in alcun modo da considerarsi un vero e proprio listino definitivo.