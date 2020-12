Rafael Dos Anjos: biografia e carriera sportiva

Se esiste una forma di intrattenimento capace di tenere molti col fiato sospeso, scatenare rumor sui pronostici e far parlare di sé per settimane, o addirittura mesi, quello è sicuramente lo sport. Anche se in pole position in Italia forse c’è la competizione calcistica a farla da padrone, gli appassionati di altre discipline crescono sempre di più, in qualità di sportivi ma anche di spettatori.

In un momento difficile come il nostro, c’è tanto bisogno di sport; questo perché oltre ad essere puro intrattenimento, è anche simbolo di unione tra persone di etnie, sessi e tifoserie opposte che si ritrovano tutti insieme per godersi il momento e lo spettacolo. Questo è indipendente dalla tipologia di sport di cui si parla: anche le arti marziali, infatti, hanno la loro buona dose di “educazione sportiva”. Tanto di tutto questo lo troviamo proprio in Rafael Dos Anjos, uno dei più rinomati e amati campioni di MMA (arti marziali miste).

Rafael Dos Anjos: una carriera iniziata presto

Rafael nasce a Rio de Janeiro ad ottobre del 1984, sotto il segno della bilancia. Già a nove anni inizia a muovere i suoi primi passi verso le arti marziali ed è proprio nel paese Brasiliano che viene allenato da bambino. Ancora in Brasile avvengono i primissimi incontri di MMA, ma non passò poi tanto tempo prima di riuscire ad esordire nell’UFC (ultimate fighting championship). L’UFC è un’organizzazione statunitense, nonché il sogno di ogni lottatore di MMA a livello agonistico. La carriera sportiva vera e propria del campione inizia nel 2004, ma non si può certo dire che sia stato uno dei migliori esordi. Rafael purtroppo, in quell’anno colleziona alcune sconfitte ma senza perdersi d’animo. Col senno di poi, infatti, impegno e costanza cominciano finalmente a dare frutti maturi e grandi soddisfazioni: nel 2008, infatti, arrivano ben nove vittorie consecutive. Dos Anjos esordisce nei pesi leggeri e solo recentemente, nel 2017 sale ai pesi welter. Ad oggi, Rafael è alto 1.73 cm e pesa 77 kg.

Rafael Dos Anjos: vita privata e curiosità

Dos Anjos è attualmente sposato con Cristiane da cui ha avuto tre bambini. La famiglia è di fede cristiana e da non molto sono diventati a tutti gli effetti, cittadini statunitensi. Rafael sembra uno sportivo che va avanti per la sua strada e non si perde in troppe chiacchere, ma fu senza dubbio curiosa la sua famosa disputa con McGregor risalente al 2016, quando i due rientravano ancora nella medesima categoria. Al centro di tutto ci fu il noto vizio di McGregor di instaurare un rapporto conflittuale e provocatorio nei confronti degli avversari con cui vi è un incontro in vista. Rafael non è tipo da dare molto peso a certe cose, ma ciò che l’ha molto infastidito è stato il fatto che McGregor avrebbe tirato in ballo la famiglia del campione brasiliano. La risposta di Dos Anjos è stata delle più sportive ed eleganti, che può essere sintetizzata con “ci vediamo il 5 marzo”, data in cui si sarebbero affrontati sul ring. La risposta del brasiliano, in sintesi, significa che l’unica competizione di suo interesse è quella sportiva.