Trucchi Fifa 19: tutto quello che occorre sapere per trovarli e usarli

Ammettiamolo: essere nati negli anni ’80 e ’90 ci rende inguaribilmente nostalgici verso tutto ciò che ha rappresentato la nostra generazione. Ciò che viene citato sono sempre le stesse cose che quasi tutti, puntualmente ricordano molto bene e che sembrano aver scritto un pezzo di storia della nostra infanzia e adolescenza: gli 883, il festivalbar, i pupazzetti troll e Fifa! Nel 1994, infatti, fa il suo ingresso nel mercato di tutto il mondo sua maestà la playstation e solo un anno dopo, nel ’95, il mondo dei videogiochi viene rivoluzionato per sempre introducendo quello che forse è lo sport più amato di tutti i tempi, unendolo alla realtà videoludica casalinga.

Inutile dire che le generazioni non furono mai più le stesse e il mondo dell’intrattenimento cambiò radicalmente. Non saranno certo pochi a ricordare i tornei organizzati nel salotto di casa propria con amici tra fifa e pizza.

Fifa 19: dove trovare i trucchi?

Ebbene, gli anni sono passati e nel 2020 ci troviamo ormai al 19esimo capitolo di questo prodotto che ha fatto la storia del videogioco e non solo. La consolle di supporto non è più la prima vecchia playstation grigia ma la versione 4 (o da poche settimane, 5!), ben più sofisticata e da una grafica a dir poco sbalorditiva.

Possiamo dire che in passato, per un buon gioco a Fifa c’era bisogno di tanta e tanta pratica, oltre che di studiare dei piccoli fascicoletti contenenti tutte le informazioni sui trucchetti e i tasti. Oggi c’è ancora bisogno di esercizio per fare una bella figura e vincere contro gli amici, ma ormai Fifa, come molti altri videogames, ha un suo sito web ufficiale dove è possibile attingere a informazioni preziose. Un unico portale dove con un click è possibile scoprire esattamente (nella teoria) come affrontare il gioco una volta preso in mano il controller.

Fifa 19: i trucchi descritti sul sito web ufficiale

In fondo non importa se si stia facendo una vera partita a calcetto o giocando a Fifa 19 dalla playstation. Ciò che cambia sono soltanto le calorie perse! In realtà, il comportamento che teniamo in gioco tende istintivamente ad essere inerente al ruolo del giocatore scelto (ma anche alla nostra personalità). Per comportamenti di gioco s’intendono quello da centrocampista, attaccante, difensore e portiere. Tuttavia, il consiglio è quello di cercare di imparare anche quelle piccole azioni che tendiamo a non fare troppo spesso, così da giocare in modo completo e probabilmente, vincente. Fifa non si presta certo all’arte di premere i tasti a caso, cosa che con Takken, potrebbe anche risultare divertente. Sul sito, dunque, sono presenti video divisi per categorie d’azione, che spiegano nel dettaglio come compiere determinate azioni utili in fase di gioco, col format del game play e dalla durata davvero breve, quasi sempre al di sotto dei dieci minuti.