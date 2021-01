Viaggio di nozze: quali sono le mete più ambite dagli sposi?

Se avete appena cominciato a organizzare le vostre nozze, sicuramente starete pensando pure alla tanto agognata luna di miele. Da qualche anno, alcune mete sono più di tendenza rispetto ad altre e le offerte di agenzie di viaggio, come ad esempio Traveldesign a Roma, specializzata in viaggi di nozze di lusso è sempre più ampia.

Nella scelta è importante valutare con attenzione il periodo in cui ci si sposa per organizzare la vacanza che si addice maggiormente a quel periodo dell’anno.

I nostri consigli

Se celebrate il matrimonio in estate, dovrete considerare che i costi saranno quelli dell’alta stagione per qualsiasi destinazione; valutate bene se è meglio concedersi subito una vacanza più piccola per rimandare ad un periodo migliore la luna di miele.

Se desiderate fare un viaggio di nozze green, potreste rimanere in Italia e spostarvi in treno, optando per località meno famose quindi non troppo turistiche.

Non fermatevi alla scelta della meta ma valutate attentamente anche la stagione in base ad esse. Per esempio, in estate le Maldive non sono consigliate.

Prima di mettervi in partenza controllate sempre di essere in regola con passaporto, vaccinazioni, visti e documenti vari.

We Love Japan

In questi ultimi anni, molti sposi hanno organizzato il loro viaggio di nozze in questo amato paese del lontano Oriente. se anche voi siete così tanto innamorati del Giappone vi consigliamo di organizzare la luna di miele in questo paese in primavera, quando fioriscono gli alberi di ciliegio. evitate invece l’estate che, in Giappone coincide con la stagione delle piogge.

La Malesia

La Malesia, paese dell’Asia sudorientale da tanti anni, ormai, si trova nella top 10 delle mete più ambite per i viaggi di nozze. qui potrete ammirare una natura quasi incontaminata ma anche fare shopping nelle vie della capitale. Per un viaggio in Malesia vi consigliamo di organizzare nel periodo che va da maggio a settembre.

Intramontabile Grecia

La Grecia rappresenta un classico dei viaggi di nozze per le sue isole così romantiche: Creta, Zante, Santorini e Skiathos ma anche le isole minori che sono meno affollate dai turisti. Avendo un clima così simile al nostro, data la vicinanza all’Italia, non sarà difficile scoprire quali sono i mesi più adatti aa una luna di miele.

Tutti pazzi per Zanzibar

Ghana i Baroni sono africana estremamente amata per i viaggi di nozze per le sue bianchissime spiagge e per chi vuole una vacanza a tutto relax. Inoltre, non c’è una stagione precisa per recarvisi perché sia in estate che in inverno siamo nella stagione secca.