Gran Premio Monza 2018: la classifica delle qualifiche e dalla gara, chi ha vinto?

L’ Italia ha grandi primati per quanto riguarda lo sport, oltre a poter vantare personalità sportive che hanno saputo distinguersi nel mondo e in Europa nelle varie discipline agonistiche, ricordiamo che lo stivale è anche la fortunata sede di molte competizioni seguite e disputate a livelli internazionali. Uno dei luoghi più importanti per la cultura sportiva risiede proprio in Lombardia, in particolare a Monza, città che può tranquillamente considerarsi uno di maggiori epicentri europei della formula 1. Le auto e i personaggi che hanno calpestato il suolo di Monza sono davvero eclatanti e col passare degli anni, la tradizione di Monza non sembra perdere seguaci o importanza a livello mondiale.

Gran Premio Monza 2018: un risultato del tutto inaspettato

Parliamo in particolare dell’anno 2018, quando in maniera clamorosa, ogni pronostico da parte di tifosi e appassionati vedeva la bella rossa come prima in assoluto, la Mercedes di Hamilton lasciò il pubblico (e probabilmente anche i concorrenti) a bocca aperta. Non che il pilota di Stevenage fosse nuovo alle vittorie, ma quell’anno parlava chiaro: la Ferrari era la più quotata. Quella fu la quinta vittoria per Hamilton, seguita da un’ulteriore primo premio nell’anno successivo. D’altra parte, Hamilton non ha mai dimostrato di dare troppo adito a pronostici e non c’è mai stato segno di scoraggiamento nel suo stile di guida, neanche quando tutto sembrava ormai segnato.

Gran premio Monza 2018: chi c’era sul podio?

Naturalmente Hamilton con la sua Mercedes ricoprivano il gradino più alto del podio, seguiti immediatamente dallo stimatissimo e amatissimo finlandese Kimi Räikkönen con la Ferrari e il terzo posto fu di Valtteri Bottas, anche lui con la Mercedes. A seguire:

Vattel (Ferrari);

Verstappen (Red Bull Rancing);

Ocon (Force India-Mercedes);

Pérez (Force India-Mercedes);

Sainz Jr (Renault);

Stroll (Williams-Mercedes);

Sirotkin (Williams-Mercedes);

Leclerc (Sauber-Ferrari);

Vandoorne (McLaren-Renault);

Gasly (Honda)

Ericsson (Sauber-Ferrari)

Magnussen (Haas-Ferrari);

Ricciardo (Red Bull Rancing);

Alonso (McLaren-Renault);

Hartley (Honda).

Formula 1 e qualifiche

A differenza dei risultati finali, peer quanto riguarda le qualifiche 2018, le cose furono abbastanza facili da intuire e pronosticare. Ecco, di seguito, le posizioni:

Räikkönen;

Vattel;

Hamilton;

Bottas;

Verstappen;

Grosejean;

Sainz Jr;

Ocon;

Gasly;

Stroll;

Magnussen;

Sirotkin;

Alonso;

Hulkenberg;

Ricciardo;

Pérez;

Leclerc;

Hartley;

Ericsson;

Vandoorne.

La stagione 2018 si concluse i primi di settembre e fu davvero un anno sensazionale per gli amanti della formula 1, e tra chi esultò in nome della Mercedes e tra chi rimase deluso per la sua fede nella Ferrari, il tutto non risultò certo noioso. D’altra parte, l’importanza dello sport è proprio saper fornire una buona quantità di spettacolo e spezzare un po’ le convinzioni del pubblico.