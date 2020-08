Mascherine DPI: aumentano le vendite online

Le disposizioni da seguire per contrastare la diffusione del Covid-19 prevedono il divieto di assembramento, quindi il mantenimento del distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo di mascherine. In quest’ultimo caso, a seconda delle proprie necessità e del lavoro svolto, è possibile scegliere tra le diverse tipologie presenti in commercio.

Inevitabilmente, il mercato di questi articoli sta presentando un trend positivo dai primi mesi dell’anno. Guardando ai dati più nel dettaglio, è possibile notare come negli ultimi tempi l’incremento maggiore di vendite abbia riguardato i canali digitali.

Gli utenti infatti possono acquistare mascherine direttamente online, affidandosi a degli e-commerce specializzati nella vendita di questi prodotti. Uno dei principali punti di riferimento è sicuramente mmask.it, portale che offre una valida selezione di dispositivi di sicurezza, con e senza filtri, e che presenta in catalogo anche gel e spray igienizzanti per tutte le superfici.

I modelli di mascherine disponibili in commercio

Gli utenti possono scegliere tra vari modelli di mascherine, che differiscono in particolare per la capacità filtrante. È utile conoscere tutte le caratteristiche principali di ciascuna tipologia prima di procedere all’acquisto di questi dispositivi.

In questo modo si avranno a disposizione tutte le informazioni per fare una scelta responsabile e consapevole, con cui limitare la diffusione dell’infezione da Coronavirus e la diffusione di altre patologie batteriche e virali con trasmissione respiratoria.

La mascherina chirurgica

La mascherina chirurgica è il modello più venduto in Italia ed è quello che viene consigliato a coloro che non si trovano esposti ad un elevato rischio di contagio. Le mascherine chirurgiche sono quindi ideali per l’utilizzo quotidiano.

I test condotti su questo modello hanno dimostrato che la mascherina chirurgica ha una capacità filtrante del 95% verso l’esterno, quindi riduce notevolmente la probabilità di trasmettere il virus se si è infetti senza saperlo.

Il nostro paese ha deciso di attuare una strategia che preveda, nella maggior parte dei casi, l’impiego di questo presidio, contando anche sul senso civico della popolazione. Questa mascherina, infatti, non vanta un’elevata capacità filtrante sul flusso di aria in ingresso, ma permette ugualmente di frenare i contagi se indossata da tutti, quando richiesto.

La mascherina con filtro: FFP1, FFP2 e FFP3

La mascherina chirurgica non è l’unico modello disponibile, in vendita si trovano anche le mascherine con filtro, le quali si dividono in tre diversi modelli e vengono classificate come FFP1, FFP2 e FFP3. La particolarità di questi modelli è di avere la capacità filtrante in entrata che eguaglia quella in uscita.

Le mascherine FFP1 hanno una capacità filtrante del 78% sia in ingresso che in uscita: dal momento che la capacità filtrante in uscita non è sufficientemente elevata, le FFP1 non sono consigliate in questo periodo di emergenza sanitaria, è preferibile piuttosto indossare una mascherina chirurgica con capacità filtrante in uscita nettamente superiore.

Le mascherine FFP2 sono caratterizzate da una capacità filtrante del 92% sia sul flusso di aria in entrata che in uscita. Tra le mascherine DPI rappresentano il modello più acquistato online e sono indossate sia dagli operatori sanitari e da coloro che devono lavorare in ambienti ad elevato rischio di contagio, sia dai cittadini che desiderano avere una protezione maggiore.

Le mascherine FFP3 infine presentano una capacità filtrante del 98%, anche in questo caso valida sia per il flusso in entrata che per quello in uscita. Rispetto ai modelli FFP2, però, gli atti respiratori con la mascherina FFP3 sono più difficoltosi, senza contare che questi dispositivi necessitano di essere cambiati con maggiore frequenza.

Attualmente quindi se ne sconsiglia l’uso ai cittadini, mentre in ambito professionale vengono impiegate soltanto in particolari contesti, molto delicati, in cui operano esperti in grado di usarle senza controindicazioni. Per queste ragioni, le mascherine chirurgiche e le FFP2 continuano a essere le più vendute per la lotta al virus.