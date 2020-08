Parole contenenti gie: quali sono? Ecco la lista completa

Le lettere “gie” si trovano in diversi vocaboli, ma solitamente sono i plurali di alcune parole che fanno commettere errori grammaticali, poiché al singolare si scrivono in un modo e al plurale in un altro.

Chi studia italiano spesso ha difficoltà a trovare una regola omogenea per non cadere in errore, la nostra lingua infatti è piena zeppa di strane eccezioni, e solo parlandola, o scrivendola, se ne prende piena padronanza.

Vediamo la regola base per il plurale dei termini che finiscono in “gia” e le parole che contengono queste 3 lettere.

Regola per il plurale di “gia”

In italiano, i nomi e gli aggettivi che finiscono in “gia” mantengono la “i” al plurale nel caso in cui la g è preceduta da una vocale. E’ l’esempio di “ciliegia” “valigia” che diventano “ciliegie” e “valigie”.

Perdono la “i” quando invece sono precedute da una consonante, come ad esempio in “pioggia” che diventa “piogge”.

La stessa regola si applica per tutti quei termini che finiscono in “cia” come “camicia” che diventa “camicie” (perché c’è la “i” una vocale, prima di -cia) oppure “pancia” che diventa “pance” (perché prima di -cia c’è la “n” che è una consonante).

Ovviamente anche qui ci sono le eccezioni. I nomi e gli aggettivi che finiscono in “accia” (e quindi solo apparentemente in “cia”) perdono la “i” sempre.

Esempio: “salsiccia” diventa “salsicce” oppure “cartaccia” diventa “cartacce” o ancora “cuccia” diventa “cucce”.

Ecco di seguito alcune casistiche:

grigia grigie

malvagia malvagie

la socia le socie

sudicia sudicie

acacia acacie

cartuccia cartucce

Parole contenenti “gie”

“Gie” contiene un dittongo, ovvero due vocali consecutive all’interno di una stessa sillaba. Ovviamente essendoci la g che le precede non possiamo parlare di un vero e proprio dittongo, come per esempio nel caso della parola “ieri”.

Le parole che contengono “gie”, suddivise per lunghezza del vocabolo sono:

5 lettere:

– gielo – (forma antica di “gelo” /freddo ormai usata solo in poesia)

6 lettere:

– igiene

– boogie (forma di stile musicale il “boogie woogie” che si pronucia “bughi-vughi”).

7 lettere:

– effigie (immagine rappresentata in rilievo)

8 lettere:

– sergiere (termine di derivazione francese che significa valletto/servitore)

– raggiera (pettinatura tipica dei costumi delle donne della Brianza, creata con spilloni infilati nelle trecce acconciate).

– poggiero (aggettivo navale)

– igienico

– gorgiera (colletto pieghettato usato dagli uomini aristocratici del XVII secolo)

9 lettere:

– igienista

– grangiere (fattore di una grangia benedettina)

10 lettere:

– pedaggiere (colui che riscuote il pedaggio)

– orologiero (aggettivo riguardante l’industria orologiera)

– foraggiere (ruolo militare ormai inesistente, era colui che foraggiava gli eserciti)

– cigiellino (appartenente al sindacato della CGL)

11 lettere:

– igienizzare

– formaggiera (contenitore per il formaggio grattuggiato)

– antigienico

12 lettere:

– archibugiere (soldato dotato di archibugio)

– antiigienico ( si può scrivere in entrambe le forme con doppia “i” o senza)

13 lettere:

– igienicamente

14 lettere:

– igienizzazione (oggi questa parola la sentiamo in continuazione!)