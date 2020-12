Nicole Mazzoccato: età, biografia, carriera e curiosità

Sappiamo che negli ultimi anni si stanno facendo strada molti personaggi che da internet passano alla TV, o che viceversa, dalla TV passano ad internet. Ormai, la distinzione tra i mezzi di comunicazione è incredibilmente sottile e questo principalmente perché si fa dell’informazione una vera e propria ramificazione su più fronti.

Questo è il caso degli influencer, figure che stanno letteralmente spopolando tra le ricerche web, la loro presenza sui social network, e anche attraverso il vecchio mezzo della televisione. Nicole Mazzoccato ha iniziato la sua carriera in TV per poi diventare una vera e propria icona di stile e bellezza, grazie al suo fisico mozzafiato, la sua simpatia, alla sua esteriorità, ma anche al suo talento.

Breve biografia di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato nasce il 31 agosto del 1990, sotto il segno della Vergine. Tutto ciò che è stato documentato di lei, fa pensare che già in giovanissima età avesse una vocazione per il mondo dello spettacolo e che questo esercitasse un fascino particolare su di lei. La Mazzocato, infatti, muove i suoi primi passi in direzione di provini e partecipazioni quando è appena ventenne. Ha avuto l’opportunità di partecipare a Miss Italia, ha preso parte alle selezioni per diventare velina e infine, all’età di 25 anni, entra a far parte del programma televisivo mediaset “uomini e donne” come corteggiatrice.

Dalla partecipazione al programma, la strada è stata tutta in discesa: seguitissima su instagram, riceve contratti e consensi da ogni dove, fa l’attrice, la modella e viene paparazzata spesso e volentieri.

Nicole Mozzocato: curiosità sull’influencer

La bella Nicole ha rotto tempo fa col suo ex fidanzato Fabio Colloricchio, conosciuto proprio negli studi di “Uomini e donne”, e al momento è felicemente fidanzata con Thomas Teffah, con cui è stata a Lignano Sabbiadoro e postato scatti sexy che hanno lasciato decisamente il segno nel cuore dei suoi fan. La ragazza, infatti, è stata per lungo tempo una sportiva e ha svolto numerose attività che le hanno conferito, nel tempo, un corpo davvero statuario. Tra i suoi sport più praticati c’erano il tennis, il pattinaggio sul ghiaccio e la danza. Non c’è da meravigliarsi se sfoggia le sue forme sinuose con grande orgoglio! Le passioni di Nicole sono il teatro, la recitazione, la lettura e ama viaggiare per il mondo. Nicole è una donna bella e giovane, ma non trascura di nutrire il suo lato culturale e non si può dire che le manchi la voglia di crescere in questo universo che tanto ha sognato e desiderato.