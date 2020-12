Bandiera Austria: colori, storia, origine e curiosità

Ogni Nazione ha una storia e ogni storia desidera essere raccontata. Sulla base di questo concetto possiamo ben capire come orgoglio, vissuto e voglia di distinguersi possano aver contribuito nella creazione di una delle più uniche creazioni patriottiche che siano mai state pensate.

Patriottico, tuttavia, non significa esclusivo, non accenna al conflitto e non ha in sé alcun riferimento ad una presunta superiorità nazionale. Anzi, molte bandiere sono porta voci di pace, armonia tra i popoli e inclusività.

La bandiera austriaca, tuttavia, deve il suo fascino alle leggende ricamate intorno ad essa, alla sua storia politica si, ma soprattutto al mistero che avvolge il tricolore della splendida nazione.

I colori e i simboli della bandiera austriaca

Da italiani siamo spesso soliti pensare al tricolore come tre bande verticali di colore diverso. E invece, per quanto riguarda l’Austria, le bande sono orizzontali e, partendo dall’alto, sono rispettivamente: rossa, bianca e di nuovo rossa. Questa è la base dell’identità nazionale. Tuttavia, se si cerca su Google “bandiera austriaca” vi verrà presentata in due diversi modi: quello appena descritto e quello che presenta, in più, uno stemma centrale. Ma cosa rappresenta questo stemma? Ebbene, la raffigurazione di colore nero e oro, è un chiaro riferimento al Sacro Romano impero, il cui simbolo era un’aquila a due teste. Lo stemma austriaco, invece, rappresenta un’aquila molto simile ma ad una sola testa. Ci sono tre elementi che non passano certo inosservati: sulla testa dell’animale compaiono delle mura che sembrano incoronarlo e si tratta dell’emblema della borghesia; nelle due “zampe” viene stretta una falce e un martello, rappresentanti dei lavoratori della terra e degli operai. Infine, le due zampe sono ancora strette da due catene, ma spezzate: ebbene, le catene rappresentano il nazismo e il fatto che siano spezzate si riferisce senz’altro alla liberazione della suddetta piaga politica.

Bandiera austriaca: tra storia e leggenda

La storia della bandiera austriaca risale ad almeno 1200 anni fa. In realtà, la raffigurazione definitiva è stata introdotta solo al secondo dopoguerra. Naturalmente, dopo l’avvento e l’operato dei partiti fascisti e nazisti, molte nazioni sentirono il bisogno di dichiararsi contrari a tali ideologie e schierarsi prendendo una posizione netta. Legislatura, simbolismo e mutazione del pensiero cittadino sono state le risposte all’incredibile tragedia. E l’Austria, tra le tante cose, ha voluto aggiornarsi anche “graficamente”. Esiste però un’affascinante leggenda che ruota intorno ai colori della bandiera, più che allo stemma centrale: la bandiera farebbe riferimento a Leopoldo V e al fatto che successivamente ad una battaglia, il suo vestito era per due parti rosso e centralmente, rimasto bianco. Parliamo dei tempi delle crociate e di conseguenza, l’alba del secondo millennio.