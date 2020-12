Film sui soldi: quali sono i migliori e su quali siti online legali vederli

Da che mondo è mondo, le arti narrano del mondo circostante e nulla come queste, cavalcano perfettamente l’onda dei temi più ricorrenti per una determinata popolazione. E una delle arti che meglio riesce a raccontare, è proprio il cinema.

Racconta di noi, di ciò che ci piace, che ci interessa e ciò che ci sta a cuore. Ma soprattutto, possiamo ben dire che in quasi ogni prodotto cinematografico il significato socio-politico è sempre dietro l’angolo. Quale tema può essere tanto in voga da eguagliare quello del denaro? Di film e serie TV che abbiano al centro della narrazione il denaro ce ne sono migliaia. Ma quali sono i migliori? Dove è possibile vederli?

Film sui soldi: quali vedere?

Tra i tanti prodotti cinematografici ce ne sono alcuni che sono davvero riusciti a colpire gli spettatori e la critica, aggiudicandosi candidature e riscontri positivi da parte del pubblico, è forse l’aspetto più importante se si parla di successo e di grande schermo. Vediamo alcuni di questi film che sembrano proprio aver fatto centro.

The Walf of Wallstreet: film del 2014 con regia di Martin Scorsese , il protagonista interpretato da Leonardo di Caprio ed è un uomo che si reinventa completamente, mettendo in atto piccoli stratagemmi per arrivare al successo, al denaro e ad uno status di un certo livello. Candidato a ben cinque premi oscar, non è certo passato inosservato ed è diventato, nel tempo, quasi un classico. Il tema, la grande interpretazione di Di Caprio, una regia con i controfiocchi hanno dato alla pellicola tutto ciò di cui c’era bisogno per un film di successo.

Una poltrona per due: anche se lo conosciamo come il film natalizio per eccellenza che ogni anno compare magicamente sulle TV durante il cenone della vigilia di natale, la pellicola nata nel 1983 di John Landis, parla proprio di denaro, ma anche di status sociale ad esso correlato. Ci fa riflettere il modo in cui un uomo ricco, con una bella fidanzata con cui è prossimo alle nozze e una casa degna dei rotocalchi, può ritrovarsi da un momento all'altro per strada e nei guai fino al collo. D'altra parte mostra come il suo co-protagonista, un senza tetto che prende il suo ruolo, riesce ad adattarsi fin troppo velocemente al lusso e si abbandona anche un po' alla tipica avarizia.

Per amore dei soldi: pellicola classe 1999, dalla regia di Marek Kanievska. Paul Newman interpreta un delinquente che pur di mettere le mani su un bottino "guadagnato" prima di andare in prigione, mette in piedi la messa in scena che lo vede vittima di un ictus. Le mosse del criminale vantano l'ausilio di una scaltra infermiera affiancatagli durante il finto malore, e si dice che il connubio dei due sia stata la vera carta vincente per questo film.

Dove vedere legalmente film, serie TV e documentari?

Purtroppo gli unici siti di streaming legali sono quelli a pagamento. Tuttavia, oggi i costi sono davvero ridotti e per quanto riguarda gli abbonamenti, c’è la possibilità di dividere la spesa con amici e parenti grazie alla modalità con account a più schermi. Ogni schermo è come un account a sé, dove salvare le proprie preferenze, seguire determinate uscite e ricevere consigli personalizzati sui nuovi prodotti. Parliamo di grosse piattaforme internazionali come Disney plus, Netflix, Infinity, MTV on demand e il sempre più utilizzato Amazon Prime.