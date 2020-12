Tatuaggi sexy: dove farli e idee sulla creatività

Il tatuaggio, fin dalla notte dei tempi, era simbolo di appartenenza ad un gruppo, di riconoscimento. Solo centinaia e centinaia di anni dopo, l’usanza di decorarsi la pelle permane, ma diventa una questione puramente estetica. Estetica però, vuol dire arte, e arte vuol dire comunicazione. In sintesi, il tatuaggio è una forma di comunicazione attraverso il proprio corpo e in quanto tale, può esprimere un gusto personale riguardante motivi e disegni, ma spesso una frase non è fine a sé stessa, così come non lo è un girasole ad esempio. D’altra parte, il simbolismo è una storia ben più antica.

Uno dei temi di comunicazione più in voga per quanto riguarda i tatuaggi, è la sensualità. E forza, devozione alla vita, perseveranza e rinascita l’accompagnano sul podio dei simboli più richiesti. In realtà, quando si parla di tatuaggio sexy, non viene determinato tanto dal disegno o dalla scritta, quanto più dal punto del proprio corpo che si decide di farsi tatuare.

Tatuaggi sexy per lei

Il corpo della donna è scandito da un fascino armonioso e sinuoso, e qualsiasi tipo sia il tipo di fisico della donna in questione, è caratterizzato da curve e rotondità.

Il tatuaggio sexy per una donna è quello che contorna, in modo discreto o audace, le zone tipicamente più apprezzate. Queste zone sono il collo, le spalle, i seni, il fondoschiena e le gambe. Tra i tatuaggi che più si prestano ad assecondare queste forme emblematiche femminili sono i polinesiani e i tribali, ma anche fiori e piante. Questo perché solitamente si tratta di giochi di linee e forme geometriche che possono ben adattarsi. Tra i tatuaggi sexy più gettonati ci sono: la linea sul retro della gamba che simula una calza e che culmina sulla parte alta della coscia con un fiocco o una giarrettiera; un tribale o polinesiano tra i due seni che si espande sulla parte alta o quella bassa e infine, il tatuaggio degli anni ’90 per eccellenza: il tribale sulla parte più bassa della schiena.

Tatuaggi sexy per lui

Il corpo maschile, invece, è generalmente caratterizzato da spalle larghe, un addome forte e resistente e una schiena sinuosa, dai numerosi fasci muscolari. Le zone del torace, le braccia e la schiena sono dei punti ideali da mettere in risalto con un tatuaggio che vuol esprimere sensualità. I più sexy per un uomo possono essere, come per la donna, polinesiani e tribali, ma anche raffigurazioni di animali, stilizzati o con un chiaroscuro utilizzato a favore della realisticità. Tra i tatuaggi maschili più sexy maschili ci sono rappresentazioni e scritte sull’avambraccio o sulla parte alta della spalla, o ancora, animali su uno dei due pettorali o sulla parte alta della schiena.