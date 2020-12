Soggiorno moderno: come arredarlo, consigli e abbinamenti di colore

Antico, classico, shabby, pop.. c’è poco da fare, quando si parla d’arredamento la scelta più gettonata degli ultimi tempi è lo stile moderno. Sono anni infatti, che le aziende commerciali di immobili puntano su questo stile più che su ogni altro, offrendo un numero di alternative di gran lunga maggiore se confrontate ad altri. Lo stile moderno si aggira intorno ad un minimalismo e una semplicità temperata o portata all’estremo, preferendo forme squadrate ed eliminando elementi ingombranti e superficiali.

Il soggiorno o living è la zona della casa che più di tutti, dopo la camera da letto, vede l’assoluto relax di chi l’abita. Sede di chiacchierate, serate “cinema”, accoglienza degli ospiti, aperitivi e attività leggere. Il salotto è considerato il cuore della casa o dell’appartamento e scegliere uno stile moderno per un salotto può rivelarsi una mossa vincente. Permette di decorare con fiori, quadri e qualsiasi altra cosa, senza che il risultato finale risulti confusionario e troppo ricco di elementi; rende la possibilità di pulire bene e spesso senza fare i conti con avvallamenti e forme particolari che possono far perdere tempo durante la spolverata e crea un ambiente molto tranquillo, dove il caos è ridotto all’osso: proprio ciò che ognuno cerca nel suo salotto.

Arredamento del soggiorno moderno: elementi essenziali

Gli elementi che non possono assolutamente mancare in un soggiorno sono sempre gli stessi: divano, poltrone, TV, tavolino basso. Il living dev’essere comodo e accogliente, e magari desiderate che sia il più possibile semplice e minimal. Bisogna ricordare, però, che si tratta della stanza dedita all’accoglienza degli ospiti e in quanto tale, è consigliabile che conferisca un minimo di scenografia e che non risulti eccessivamente vuota e triste. Molti scelgono di porre una parete attrezzata intorno alla TV: Le vetrine non hanno tempo: oggi, come ieri, sono segno di eleganza e distinzione. Ciò che deciderete di mettere all’interno delle vetrine sarà un po’ la chiave di tutto l’arredamento del salotto e attirerà la maggior parte dell’attenzione, quindi è bene scegliere con attenzione come riempire la parete attrezzata.

Se avete una libreria e desiderate creare un piccolo spazio dedicato alla lettura, quello sarà proprio il living ad offrirvelo. In questo caso, una bella lampada darà un notevole tocco di calore all’ambiente, mentre vi riscaldate con un plaid e una cioccolata calda.

Il soggiorno moderno: dai complementi d’arredo secondari all’armonia dei colori

Mensole, tavolini bassi e ripiani sono squadrati, sottili, monocromatici. Lasciano volentieri spazio ad altri complementi d’arredo come fiori finti dai colori vivaci, luci, statuette e oggetti che in un complesso antico risulterebbero confusionario e fuori luogo. Insomma, lo stile moderno non è protagonista, ma la vostra creatività si.

Quanto allo stile moderno si parla tanto dei complementi d’arredo perché sono loro ad avere il compito di conferire colore alla stanza. Questo perché chi sceglie uno stile moderno è ben più orientato su colori neutri come il bianco, il beige, tortora, nero, vetro o legno. Sono colori eleganti, di classe, che richiamano serenità, ma anonimi. Non possono certo essere confrontati ad un rosa fluo o un azzurro corposo. Per dare vivacità, infatti, ci sono i piccoli elementi che possono essere intercambiabili nel caso in cui ci si stanchi nel lungo periodo. Un esempio? Immaginate l’effetto di un semplice vaso azzurro su un tavolino basso color betulla.