Taglia polistirolo: cos’è, come si usa, dove si acquista e prezzi

Il polistirolo è un materiale che trova impiego in vari ambiti, tra cui quello degli imballaggi e delle decorazioni, ma per poter essere lavorato al meglio prevede il ricorso a degli strumenti idonei.

Per poter tagliare in maniera adeguata il polistirolo, ad esempio, è necessaria una macchina che sia in grado di tagliarlo senza comprometterne la struttura e senza sbriciolarlo.

Questa macchina è nota con il nome di taglia polistirolo. Nei negozi autorizzati alla vendita e sopratutto su internet, è possibile acquistare diverse tipologie di strumenti atti a tagliare il polistirolo. Tutto sulla base delle proprie necessità.

È possibile acquistare delle macchine professionali atte a tagliare il polistirolo grazie ad un filo a caldo, oppure scegliere delle taglierine specifiche che conferiscono lo stesso risultato a prezzi economici.

Le macchine taglia polistirolo a filo caldo

Questa particolare tipologia di macchina si occupa di tagliare il polistirene sia nel caso si estruso che espanso.

Queste macchine vengono prodotte e progettato in maniera molto innovativa, per poter disporre di strumenti in grado di offrire un servizio altamente tecnologico e soprattutto in grado di raggiungere lo scopo di chi le acquista.

Taglia polistirolo CNC

Grazie alla metodologia del filo caldo, alla tecnologia CNC e al software interno, rendere automatici i processi di taglio del polistirolo sarà un gioco da ragazzi.

Esiste una macchina molto versatile che permette di sfruttare la tecnologia del taglio del polistirolo a filo caldo grazie alla presenza di quattro assi indipendenti, che agiscono orizzontalmente e verticalmente e inoltre, con la presenza di un escavatore, si possono realizzare anche delle sculture ed oggetti simmetrici nonchè dei lavori intrecciati più complessi.

Grazie a questa macchina sarà facile predisporre un design creativo, e ciò grazie all’ esperienza comprovata da chi lavora in questo settore. Altre macchine invece, prevedono una precisione molto elevata nel tagliare il polistirolo lungo i quattro lati, e ciò grazie alla presenza di 8 assi indipendenti che permettono di agire su tutti i lati senza dover spostare il blocco di polistirene ogni volta, e quindi godere di tagli semplici oppure di operazioni molto complesse.

Infine ci sono macchine che permettono un notevole risparmio energetico, in quanto fanno leva su sistemi d’alta tecnologia che permettono di creare degli oggetti tramite l’impiego di polistirolo espanso o polistirene estruso, che garantiscono un’ottima impermeabilità e una capacità termoisolante.

Taglierine per il polistirolo

Le taglierine risultano essere particolarmente indicate per i lavori ad alta precisione, in quanto sono degli strumenti molto precisi e ciò serve a garantire un’ottima precisione ed una qualità di taglio elevata, anche ricorrendo all’uso della mano libera. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, tutti questi strumenti possono adottare delle regolazioni che permettono di eseguire dei tagli su qualsiasi struttura, e non richiedono particolari atti di manutenzione ma risultano essere di facile trasporto.

Come si taglia il polistirolo

Bisogna prestare molta attenzione in seguito al taglio del polistirolo, perché si rischia di far sgretolare il materiale.

Per ottenere un taglio molto netto è possibile ricorrere ad una tecnologia a caldo oppure a freddo, ma non bisogna utilizzare le lame a seghetto che comporterebbero dei tagli irregolari.

Prima di procedere al taglio bisogna considerare elementi quali il calore, che andranno a influire sulla temperatura della superficie e che potranno avere delle ripercussioni sul taglio che si farà in seguito. Ovviamente per tagli più netti e precisi,è consigliabile ricorrere a degli strumenti a caldo, che in commercio risultano essere davvero numerosi.

La stessa funzione può essere esplicata da degli archetti, che a differenza degli altri strumenti, permettono di fare dei tagli lunghi e precisi.

Dove acquistare un taglia polistirolo

Dopo aver valutato i motivi che spingono ad acquistare una taglia polistirolo e le esigenze che si vorranno soddisfare, sarà molto facile procurarsi questo attrezzo presse delle ferramenta, oppure tramite dei negozi fisici specializzati nel fai da te e nella vendita di prodotti relativi a bricolage.

È molto facile trovare questo strumento anche online, in quanto oggi il web è pieno di siti che vendono questi prodotti, e spesso è possibile usufruire di speciali promozioni, che permettono di acquistare uno strumento di alta qualità ad un prezzo veramente conveniente.

I prezzi ai quali sono venduti questi strumenti possono variare di molto e sono legati all’ utilizzo che si intende fare di questo strumento. Essi possono partire dai 20 € in caso di taglierine molto piccole, per arrivare a svariate centinaia di euro per macchine professionali.