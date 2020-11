Postepay Evolution: come funziona e costi per attivarla e mantenerla

La Postepay Evolution è una carta prepagata messa a disposizione da Poste Italiane che però, a differenza delle altre carte prepagate, è associata ad un codice IBAN e quindi permette di effettuare più operazioni, come ad esempio ricevere o effettuare un bonifico.

Come funziona la Postepay Evolution e come richiederla

Le funzioni di questa carta permettono di poter fare acquisti in ogni tipo di negozio reale o virtuale sia in Italia che all’estero, facendo riferimento al circuito MasterCard.

Inoltre è possibile prelevare denaro dagli istituti bancari e dagli sportelli AtmPosta Mat, e non è richiesta l’immissione del codice o di una firma per importi inferiori ai 25€, che consentono di poter pagare in modalità contactless.

Tramite la Postepay Evolution si può ricaricare un’altra carta sempre affiliata Postepay, oppure si può procedere a ricaricare il proprio cellulare, pagare i vari moduli piuttosto che i bollettini e tanti altri servizi.

Richiedere questa carta è molto semplice, in quanto basterà recarsi all’ufficio postale e rivolgersi ai servizi finanziari.

Bisognerà esibire la propria carta d’identità e il proprio codice fiscale e compilare dei moduli appositi, ed in pochi minuti l’intera procedura sarà completa.

Il costo di attivazione della carta è di circa 5 € di cui però bisogna ricaricare un importo di almeno 15 € per poter utilizzarla.

Canone e durata della Postepay Evolution

Oltre al costo di attivazione per cui è stata prevista una spesa di 5€, bisogna calcolare che esistono dei costi di mantenimento atti a far funzionare questa carta prepagata.

Il canone annuale prevede un importo di circa 10€, mentre ogni tipo di transazione risulta essere gratuita come anche il prelievo perso presso gli sportelli Atm Postamat, mentre verso gli altri sportelli sono previste delle commissioni che variano dai 2 ai 5€.

Questa carta prepagata dura 5 anni e si rinnova in maniera completamente gratuita. Se si decide di disattivare la carta la procedura è totalmente gratuita, mentre in caso di furto o di smarrimento può essere sostituita sostenendo una spesa di 5 €.

Come ricaricare la carta Postepay Evolution

Ovviamente per poter diventare titolari di questa carta prepagata, bisogna aver raggiunto i 18 anni di età e nonbisogna possedere un conto corrente postale per poterla attivare.

Per poter ricaricare questa carta bisogna recarsi presso gli sportelli di Poste Italiane o anche dal sito web delle poste italiane, dove al costo di 1 euro si può procedere ad effettuare una ricarica, oppure tramite l’Applicazione Postepay, che agli stessi costi, permette sia di risparmiare tempo e procedere al pagamento dei bollettini, nonchè consultare le ricevute dei pagamenti, i saldi ed effettuare bonifici.

Scegliere di acquistare ed adottare una carta prepagata Postepay Evolution, significa poter effettuare degli acquisti online e presso negozi fisici, usufruendo della massima sicurezza e poter ricaricare o prelevare denaro da ogni sportello.

Si dispone naturalmente anche di un servizio che ci permette di visualizzare i movimenti effettuati comodamente casa. In qualsiasi momento possiamo vedere le le diverse operazioni svolte, semplicemente ricorrendo all’ausilio del computer, dello smartphone o di un tablet.