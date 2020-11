10 e Lotto: come si gioca e quanto si può vincere?

Da sempre gli italiani mostrano interesse per le lotterie e il gioco d’azzardo. Ce ne sono davvero di tutti i generi e tra questi il 10eLotto è uno dei più recenti ma anche tra i più apprezzati.

Giocare al 10 e Lotto è meno complesso di quanto si può pensare. Vediamo insieme le regole, come si gioca e quanto si può vincere.

Come si gioca al 10 e Lotto?

Bisogna innanzi tutto affidarsi alla buona sorte per giocare a questo gioco! Dobbiamo quindi scegliere 10 numeri presenti nella schedina (numeri che vanno da 1 a 90) e sperare che vengano sorteggiati. Per ogni giocata, si possono scegliere da 1 a 10 numeri e se saranno tra i 20 che vengono estratti, abbiamo vinto il premio corrispondente. Verranno inoltre estratti altri due numeri jolly, chiamati “Oro” e “Doppio Oro” che ci permetteranno di incrementare le eventuali vincite. Oltre che nelle ricevitorie, si può prendere parte al gioco anche online, con le stesse regole generali.

Quanto si vince al 10 e Lotto?

In base alla corrispondenza tra numeri giocati e numeri sorteggiati si potranno vincere cifre stabilite che vanno da 1 auro fino ad un massimo di 5 milioni di euro con la puntata minima. La puntata minima per ogni schedina giocata è di 1 euro, la puntata massima è di 200 euro.

Nel dettaglio vediamo quanto si può vincere giocando al 10 e Lotto.

1 numero giocato

1 numero vincente, Premio 3€

2 numero vincenti, Premio 14€

3 numeri vincenti, Premio 50€

2 numeri vincenti, Premio 10€

4 numeri vincenti, Premio 100€

3 numeri vincenti, Premio 10€

2 numeri vincenti, Premio 1€

5 numeri vincenti, Premio 150€

4 numeri vincenti, Premio 15€

3 numeri vincenti, Premio 4€

2 numeri vincenti, Premio 1€

6 numeri vincenti, Premio 1.000€

5 numeri vincenti, Premio 100€

4 numeri vincenti, Premio 10€

3 numeri vincenti, Premio 2€

7 numeri vincenti, Premio 2.000€

6 numeri vincenti, Premio 400€

5 numeri vincenti, Premio 40€

4 numeri vincenti, Premio 4€

8 numeri vincenti, Premio 10.000€

7 numeri vincenti, Premio 1.000€

6 numeri vincenti, Premio 200€

5 numeri vincenti, Premio 20€

9 numeri vincenti, Premio 100.000€

8 numeri vincenti, Premio 2.000€

7 numeri vincenti, Premio 400€

6 numeri vincenti, Premio 40€

5 numeri vincenti, Premio 10€

10 numeri vincenti, Premio 1.000.000€

9 numeri vincenti, Premio 20.000€

8 numeri vincenti, Premio 1.000€

7 numeri vincenti, Premio 150€

6 numeri vincenti, Premio 15€

5 numeri vincenti, Premio 5€

I premi aumentano quando indoviniamo contestualmente il numero “Oro” o il numero “Doppio Oro” con il premio che può arrivare ad un massimo di 5 milioni di euro con la giocata minima di 1 euro. Le giocate con il numero Oro non sono obbligatorie ma sono una forma complementare al gioco.

Quando si gioca al 10 e Lotto?

Il 10eLotto è una lotteria sempre attiva. Si può giocare, cioè, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 con estrazioni che avvengono ogni 5 minuti. Quando si compila la schedina si potrà anche scegliere di partecipare ad un’estrazione immediata, che effettuerà una sorta di estrazione lampo. I 20 numeri vincenti saranno assegnati automaticamente dal sistema, al momento della giocata, e stampati sullo scontrino. Nei giorni di estrazione dei numeri del Lotto classico (martedì, giovedì e sabato), inoltre, si può partecipare “all’estrazione del Lotto“. In questo caso verranno presi in considerazione i primi 20 numeri dell’estrazione del Lotto partendo dalla ruota di Bari in ordine alfametico, ed escludendo la ruota Nazionale.