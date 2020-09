Sport che fanno dimagrire: quali sono i più gettonati?

Quando decidiamo di perdere alcuni Kg di troppo, la scelta dello sport deve essere oculata. Spesso capita di iscriversi in palestra e seguire lezioni musicali o fare esercizi agli attrezzi senza tenere conto della nostra attitudine. Non è detto infatti che la palestra sia l’attività più consona al nostro metabolismo, se vogliamo ottenere risultati immediati infatti dobbiamo seguire un regime bilanciato, ma anche svolgere uno sport che riesca ad ottimizzare tempo speso e calorie bruciate. Ci sono alcuni sport più pesanti di altri, che ci permettono di muovere tutta la muscolatura e di conseguenza scolpire al meglio il nostro corpo.

Il nuoto

In un’ora di nuotata si possono bruciare fino a 600 calorie (l’equivalente di una pizza ben condita!). Nelle varie piscine cittadine si può sia svolgere nuoto libero che attività acquatiche. Queste ultime sono altamente consigliate se non siamo molto costanti. Se la nostra attitudine è quella di fermarci ogni 3 per 2 a riprendere fiato o scambiare chiacchiere con gli altri a bordo piscina, forse è meglio seguire un’ora di acquagym o hydrobike. Seguendo la lezione eviteremo di perderci oziando tra una vasca e l’altra. Questo sport è davvero completo: perfetto per via della resistenza posta dall’acqua, crea una forza di attrito che costringe tutti i muscoli a lavorare. L’acqua ha anche un effetto massaggiante che migliora l’estetica della pelle, drena e aiuta a combattere la cellulite. A livello scheletrico migliora la postura e combatte il mal di schiena, non a caso è consigliato per chi deve fare riabilitazione dopo un lungo stop dovuto ad infortunio. I costi della piscina sono anche relativamente contenuti, basta armarsi di costume e cuffia e cercare quella più vicina a casa per evitare lunghe traversate o ricerche di parcheggio che potrebbero farci desistere dai nostri buoni propositi.

Cycling

La bicicletta in alternativa alla corsa è un altro degli sport più impegnativi, soprattutto se usciamo all’aperto e facciamo percorsi che prevedono sia salite che discese. Lo sforzo infatti non è solo quello delle gambe, ma in montagna lavorano molto anche gli addominali. Il sistema cardiocircolatorio ne trova giovamento grazie all’ossigenazione a cui si è sottoposti. In base alla velocità sostenuta, le calorie bruciate vanno da un minimo di 500 ad un massimo di 900! Chiaramente si bruciano meno grassi in palestra, poiché si sta in piano, ma in molte sale di spinning le bici simulano salite importanti, inoltre non c’è modo di fermare la corsa prima della fine della lezione.

Trampolino

Stando comodamente a casa possiamo procurarci un trampolino elastico da camera. Il trampolino raddoppia lo sforzo del lavoro effettuato a terra, inoltre gli esercizi cardio non si limitano semplicemente al salto sul posto. Si possono effettuare vere e proprie lezioni di aerobica che comprendono addominali, stretching, pesi, elastico e molto altro. L’effetto drenante è assicurato grazie al rimbalzo che smuove i liquidi: per questo motivo non si accusa mai il classico dolore del giorno dopo, poiché l’acido lattico non ristagna. Un’ora di trampolino ad alta intensità brucia fino a 900 calorie.