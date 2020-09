Vacanze al lago: anche Ginevra è tra le località più ambite

Il lago ha da sempre la capacità di affascinare le persone che desiderano un soggiorno all’insegna della quiete e della bellezza. La natura infatti fa da cornice a luoghi che presentano molteplici attrazioni. In questo senso, tra le mete più ricercate è possibile menzionare la città di Ginevra che racchiude al suo interno ampie proposte di intrattenimento. Se poi si sceglie di raggiungere la località noleggiando un jet privato, i benefici di un soggiorno di questo genere si moltiplicano sensibilmente.

Esistono paesaggi naturali in grado di mettere d’accordo qualsiasi turista grazie alla loro bellezza ed unicità. Il riferimento è al lago, una meta particolarmente apprezzata da coloro che cercano un luogo tranquillo ma pieno di fascino per le proprie vacanze. Ecco perché risulta essere una delle destinazioni ideali per qualsiasi tipo di soggiorno.

Tra le località lacustri più in voga quest’anno per le vacanze c’è senza dubbio Ginevra. La città svizzera è ormai famosa sia per le sue attrattive che per il suo lago, il più grande del paese elvetico e che si estende, in parte, anche sul territorio francese.

Svizzera in jet privato: i benefici per una vacanza speciale

Tra i diversi mezzi con cui raggiungere Ginevra, il jet privato è sicuramente una delle soluzioni più gettonate del momento, poiché consente di viaggiare in completa sicurezza e tranquillità, due aspetti fondamentali nell’era post Coronavirus.

L’incremento di richieste è stato determinato anche dal fatto che le tariffe di questo servizio sono sempre più convenienti rispetto al passato. Al giorno d’oggi, quindi, il noleggio di un mezzo privato per raggiungere la Svizzera permette di ottimizzare al massimo i costi, specialmente se si viaggia in piccole comitive e si divide la spesa.

Inoltre, da sempre i voli privati offrono un servizio estremamente curato e capace di essere di reale supporto per il cliente. Da ultimo, ma non meno importante, il jet privato è pensato per adattarsi alla perfezione rispetto ai desideri e alle esigenze della sua clientela. Avvalersi di un mezzo del genere consente perciò di definire un itinerario su misura e di poter disporre della massima flessibilità.

Visitare Ginevra, la città oasi sul Lago Lemano

I motivi che spingono verso una vacanza nella città di Ginevra sono strettamente connessi alle sue attrazioni. Questa località svizzera sorge in prossimità del Lago Lemano ormai noto come Lago di Ginevra.

Questa città è ricca di storia e tradizioni, ecco perché una delle prime attività consigliate è una visita alla città vecchia. Un luogo ricco di fascino, dal momento che è anche il più grande centro storico della Svizzera.

Una delle sue particolarità è data dal fatto che esso si sviluppa a partire dalla caratteristica piazza medievale Borg-de-Four, la più antica della città. Qui è possibile ammirare una magnifica fontana settecentesca e trascorrere il proprio tempo nei numerosi caffè o bistrot che costellano la zona, in cui è possibile degustare piatti tipici locali.

Altri punti di interesse sono l’Hotel de Ville, che nel 1864 ospitò la prima Convezione di Ginevra e il Museo di Arte e Storia localizzato nella Maison Travel, che si estende per oltre 7000 metri quadri.

Proseguendo, merita una menzione speciale il famoso Jardin Anglais, al cui interno è stato posizionato l’Orologio Fiorito. Il Giardino Inglese si affaccia direttamente sul lago ed è accessibile entrando dalla città vecchia. Ovviamente, non può mancare nell’itinerario una visita al Palazzo delle Nazioni, sede europea dell’ONU.

Infine, merita una visita anche la Cattedrale di San Pietro che, nel corso del tempo, a partire dal XII secolo – in cui venne edificata – ha subito numerose modifiche e restauri, e ora racchiude in sé un gran numero di stili architettonici molto differenti tra loro.

Città ricca di cultura, testimonianze storiche e di bellezze naturali, Ginevra, grazie a queste peculiarità, viene premiata ogni anno da un gran numero di viaggiatori.