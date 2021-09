Codice Swordfish è un film diretto da Dominic Sena, e interpretato da John Travolta e Hugh Jackman. Il film è stato proiettato al cinema per la prima volta nel 2001.

Il film prodotto dalla Warner Bros ha una durata di ‘99 minuti. Si tratta di un Thriller poliziesco dalla trama piuttosto movimentata.

Il film ha incassato 68,9 milioni di dollari, anche se la critica lo ha giudicato come un film nella media.

Grazie a questo film Halle Berry ha vinto il premio Image Award come miglior attrice. Il premio per la migliore colonna sonora invece è stato dato a Paul Oakenfold e Christopher Young.

Codice Swordfish: trama

Il protagonista del film è Stanley Jobson, un hacker in libertà vigilata a cui non è concesso l’uso del computer.

La figlia Holly è affidata alla madre alcolizzata, e a causa della libertà vigilata non gli è permesso rivederla.

Un giorno viene prelevato dal suo appartamento da un uomo, e portato da Gabriel Shear, un agente segreto corrotto, che agisce in modo illegale per ottenere quello che vuole. Questo lo obbliga ad infilarsi in un sistema informatico e portare via tutti i soldi presenti su un fondo usato per la corruzione.

Stanley accetta in cambio di dieci milioni di dollari, credendo che così potrà finalmente ottenere l’affidamento della figlia.

Tuttavia, lavorando per lui scopre che Gabriel è a capo della “Cellula nera” un gruppo segreto che combatte i terroristi.

Nel frattempo scopre che Ginger Knowles è un agente sotto copertura che vuole incastrare Shear. Ginger e Stanley si innamorano, e quest’ultimo comincia a collaborare con la donna per incastrare Gabriel.

Gli affari di Shear degenerano, e il suo controllo su Stanley comincia a venir meno, così, per motivarlo, fa rapire sua figlia e uccidere la sua ex moglie.

Dopo una rapina, l’agente corrotto ordina a Stanley Jobson di spostare i soldi rubati, ma questo si rifiuta e riesce a mettere in salvo la figlia con un diversivo. Nell’impresa, però, vedrà Ginger morire, sparata proprio da Gabriel.

Solo alla fine di tutto Stanley riesce ad ottenere la sua vendetta su Shear sparando al suo aereo con un Bazooka. Stanley può quindi tornare alla sua vita, e ottenere finalmente l’affidamento di Holly.

Tuttavia, sul finale, si scopre che né Gabriel, né Ginger sono realmente morti, e che fuggono a Montecarlo con il denaro della rapina.

Il Cast

Il cast è ricco di attori noti, che interpretano i ruoli principali. Gabriel Shear è interpretato da John Travolta, Ginger Knowles è interpretata da Halle Berry, e Stanley Jobson da Hugh Jackman.

Anche alcuni ruoli secondari sono ricoperti da personaggi di spicco, tra cui quello del Senatore Reisman, interpretato da Sam Shepard, e quello dell’agente Roberts, interpretato da Don Cheadle.

Tra il cast appaiono poi attori come Vinnie Jones, Drea de Matteo, Tate Donovan, e Camryn Grimes.

Il film è diretto da Dominic Sena.