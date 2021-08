Il libretto postale smart è un nuovo servizio di poste italiane che dà la possibilità all’utente di gestire i suoi risparmi direttamente dal portale poste.it, oppure dall’applicazione di Banco Poste. Inoltre, per i titolari di Carta Libretto, vi è la possibilità di gestire il denaro direttamente da uno sportello Atm.

Il libretto postale smart permette inoltre di maturare interessi e di guadagnare qualcosa.

Inoltre, se colleghi una carta libretto, puoi prelevare e versare dal tuo libretto smart. In questo modo lo puoi utilizzare come un normale conto bancario.

Infine, puoi trasferire il denaro sul tuo libretto facendo un semplice bonifico dal tuo conto corrente.

Libretto postale smart: come aprirlo

Il libretto smart si può aprire comodamente da casa propria, collegandosi al sito di poste.it, oppure accedendo all’app Banco Posta. Ti basterà accedere alla sezione apposita e seguire le indicazioni del sito.

Chi non è pratico di computer può semplicemente recarsi ad un ufficio postale, ed aprire un Libretto Smart insieme ad un operatore. Per fare ciò ti basterà portare con te un documento valido e il codice fiscale.

Come funziona

Con Libretto Smart puoi gestire i tuoi risparmi in tutta sicurezza, lasciandoli sul libretto di risparmio per il lasso di tempo che più desideri.

La cifra minima da depositare è di 1000€, per un periodo minimo di due anni.

Il denaro depositato genererà degli interessi in base alla cifra depositata, e al periodo della durata del libretto. Gli interessi partono dallo 0,4%.

Puoi ricaricare comodamente il tuo libretto facendo un bonifico dal tuo conto corrente, oppure versandolo grazie alla tua carta libretto.

Puoi decidere anche di attivare un salvadanaio in modo da accantonare piccole somme di denaro da utilizzare per fare i tuoi acquisti.

Libretto postale smart: la carta libretto

Puoi collegare al tuo conto di risparmio una carta libretto, che ti permetterà di versare e prelevare contante. Inoltre, ti permette di verificare il tuo saldo.

Per richiederla puoi recarti all’ufficio postale più vicino. Ricordati, però, che la carta non può essere richiesta in caso di libretto cointestato a firma congiunta.

Per la carta non sono previste commissioni di apertura, né di prelievo o di versamento. Non sono previste quote annuali.

Vi sono però dei limiti di prelievo, che ammontano a 600€ al giorno e a 2500€ mensili.

Chi attiva la carta ha una assicurazione gratuita contro il furto, ed è coperto nelle due ore successive al prelievo fino a 700€ annui. In ogni caso, è sempre meglio denunciare il furto e bloccare la carta chiamando i numeri dedicati.